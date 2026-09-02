Российские медиа распространяют заявления 87-летнего бывшего сотрудника ЦРУ Рея Макговерна о якобы будущем захвате Донбасса, переходе российской армии через Днепр и дальнейшем предложении переговоров. Его слова при этом представляют как авторитетную оценку американской стороны.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций указывают на важную деталь – Макговерн не представляет ЦРУ или правительство США. Речь идет о его личных политических оценках.

По распространенному российским медиа сценарию, до конца года Россия, государство-террористка, якобы захватит Донбасс, после чего Европа будет вынуждена "включить мозги", согласиться на уступки и переговоры с Кремлем. Никаких разведывательных данных, подтверждающих такое развитие событий, Макговерн не привел.

Статус бывшего сотрудника ЦРУ создает нужный для пропаганды эффект. Читателю могут подать заявление так, будто его сделал человек, который до сих пор имеет доступ к американской разведке или говорит от его имени. Это манипуляция авторитетом.

Макговерн годами делает заявления по поводу войны, которые совпадают с российскими пропагандистскими нарративами. Он регулярно комментирует войну для государственных российских медиа RT и Sputnik, говорит о якобы преимуществе российской армии и призывает Украину и Запад к уступкам.

Его оценки неоднократно сопровождались подобными тезисами. Еще в 2014 Макговерн вместе с другими участниками Veteran Intelligence Professionals for Sanity заявлял, что не видит достоверных доказательств участия российских военных в войне на Донбассе.

После начала полномасштабного вторжения он называл российскую агрессию "спровоцированной" Западом и утверждал, что западные медиа якобы распространяют пропаганду о "неспровоцированной" агрессии России.

В июне 2023 года Макговерн также без улик обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС, заявив, что россиянам якобы не было смысла ее разрушать.

Поэтому нынешние слова о захвате Донбасса и возможном движении через Днепр — это личный прогноз Макговерна, а не заключение американской разведки.

"Сам факт его работы в ЦРУ в прошлом не превращает нынешние политические оценки в официальную позицию США. Тем более Макговерн не привел фактов, позволяющих воспринимать его прогноз как подтвержденный разведывательными данными", — отмечают в ЦСК.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что стало известно об уязвимом месте РФ.