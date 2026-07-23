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РФ вперше атакувала цілу область смертельно небезпечною зброєю: наслідки будуть відчуватися роками

Експерти виявили рівень радіаційного фону, що у 80 разів перевищував природну норму

23 липня 2026, 13:55
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Клименко Елена

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України встановили нові факти використання Росією боєприпасів зі збідненим ураном під час атак на українську територію. За даними спецслужби, небезпечні компоненти були виявлені в ударних безпілотниках "Герань-2", якими окупанти обстрілювали Чернігівську область у період із квітня по червень 2026 року.

РФ вперше атакувала цілу область смертельно небезпечною зброєю: наслідки будуть відчуватися роками

Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у СБУ, у ході розслідування з'ясувалося, що російські війська адаптували ракети Р-60М для застосування на безпілотниках, а їхні бойові частини містять радіоактивні елементи.

Під час огляду місць падіння дронів і проведення радіологічного обстеження їхніх бойових частин слідчі СБУ спільно з фахівцями ДСНС зафіксували суттєве перевищення природного рівня радіаційного фону.

У спецслужбі зазначили, що рівень гамма-випромінювання окремих уламків становив від 8,3 до 24 мкЗв/год, тоді як допустима санітарна норма не перевищує 0,3 мкЗв/год. Таким чином, окремі показники перевищували норматив у десятки разів, що може становити серйозну небезпеку як для людей, так і для навколишнього середовища.

Результати експертизи, ініційованої СБУ, засвідчили, що бойові частини досліджених ракет містять ядерний матеріал, ідентифікований як уран-235 та уран-238.

У відомстві наголосили, що наявність радіоактивних речовин підтверджена за допомогою сучасного дозиметричного обладнання та мобільного автоматизованого радіологічного комплексу.

За фактом виявлених обставин слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, яка стосується воєнних злочинів. Правоохоронці продовжують документувати можливі порушення міжнародного гуманітарного права з боку Росії.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговорний процес між Україною та Росією фактично зупинився, а Кремль більше не демонструє готовності до будь-яких територіальних компромісів. Таку думку висловив народний депутат України Олексій Гончаренко, коментуючи перспективи завершення війни та можливі сценарії розвитку подій у найближчі місяці.



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