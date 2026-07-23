Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины установили новые факты использования Россией боеприпасов с обедненным ураном во время атак на украинскую территорию. По данным спецслужбы, опасные компоненты были обнаружены в ударных беспилотниках "Герань-2", которыми оккупанты обстреливали Черниговскую область в период с апреля по июнь 2026 года.

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В ходе расследования выяснилось, что российские войска адаптировали ракеты Р-60М для применения на беспилотниках, а их боевые части содержат радиоактивные элементы.

В ходе осмотра мест падения дронов и проведения радиологического обследования их боевых частей следователи СБУ совместно со специалистами ГСЧС зафиксировали существенное превышение естественного уровня радиационного фона.

В спецслужбе отметили, что уровень гамма-излучения отдельных обломков составлял от 8,3 до 24 мкЗв/час, в то время как допустимая санитарная норма не превышает 0,3 мкЗв/час. Таким образом, отдельные показатели превышали норматив в десятки раз, что может представлять серьезную опасность как для людей, так и для окружающей среды.

Результаты экспертизы, инициированной СБУ, показали, что боевые части исследованных ракет содержат ядерный материал, идентифицированный как уран-235 и уран-238.

В ведомстве подчеркнули, что наличие радиоактивных веществ подтверждено с помощью современного дозиметрического оборудования и мобильного автоматизированного радиологического комплекса.

По факту выявленных обстоятельств, следователи СБУ открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины, которая касается военных преступлений. Правоохранители продолжают документировать возможные нарушения международного гуманитарного права со стороны России.

Портал "Комментарии" уже писал , что переговорный процесс между Украиной и Россией фактически остановился, а Кремль больше не демонстрирует готовности к любым территориальным компромиссам. Такое мнение высказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко, комментируя перспективы завершения войны и возможные сценарии развития событий в ближайшие месяцы.