РФ вирішила відрізати Київ: у США розкрили новий план Путіна

Росія могла розпочати нову масштабну повітряну кампанію проти української енергетики. Масований комбінований удар у ніч проти 30 вересня став, за оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), сигналом до нового етапу атак на енергосистему України.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Основним напрямом удару став Київ та Київська область. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські сили застосували близько 190 ударних безпілотників та балістичні ракети. За даними української сторони, під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури.

Одним із пошкоджених об'єктів стала Трипільська ТЕС у Київській області. Після атаки "Укренерго" довелося запроваджувати аварійні графіки відключень електроенергії у регіоні.

Російське Міністерство оборони, у свою чергу, заявило про поразку Київської ГЕС, електричної підстанції та об'єктів зберігання енергії.

У ISW припускають, що нинішня тактика Москви може бути спрямована не просто на окремі пошкодження інфраструктури, а на системний тиск на енергосистему перед опалювальним сезоном 2026-2027 років. Аналітики свідчать про потенційну загрозу як об'єктам генерації, і лініям передачі електроенергії.

Особливо вразливим залишається Київський регіон, де великі об'єкти енергосистеми мають значення для стабільності постачання столиці та прилеглих територій.

Українська влада попереджає, що посилення російських атак здатне ускладнити проходження майбутньої зими. На тлі пошкодження енергетичних об'єктів питання стійкості енергосистеми стає одним із ключових факторів підготовки країни до холодного сезону.

Таким чином, вересневий удар може виявитися не разовою атакою, а початком нового періоду тиску на українську енергетику. Головним випробуванням для країни тепер стане здатність зберегти стабільне енергопостачання за умов можливого подальшого зростання інтенсивності повітряних атак.

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