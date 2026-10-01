logo

BTC/USD

83710

ETH/USD

2694.12

USD/UAH

44.68

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ решила отрезать Киев: в США раскрыли новый план Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ решила отрезать Киев: в США раскрыли новый план Путина

Массированная атака пришлась по объектам энергосистемы столицы и области. В ISW считают, что Москва может готовить системную кампанию накануне зимы

1 октября 2026, 07:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия могла начать новую масштабную воздушную кампанию против украинской энергетики. Массированный комбинированный удар в ночь на 30 сентября стал, по оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), сигналом к новому этапу атак на энергосистему Украины.

РФ решила отрезать Киев: в США раскрыли новый план Путина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Основным направлением удара стал Киев и Киевская область. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские силы применили около 190 ударных беспилотников и баллистические ракеты. По данным украинской стороны, под удар попали объекты энергетической инфраструктуры.

Одним из поврежденных объектов стала Трипольская ТЭС в Киевской области. После атаки "Укрэнерго" пришлось вводить аварийные графики отключений электроэнергии в регионе.

Российское Министерство обороны, в свою очередь, заявило о поражении Киевской ГЭС, электрической подстанции и объектов хранения энергии.

В ISW предполагают, что нынешняя тактика Москвы может быть направлена не просто на отдельные повреждения инфраструктуры, а на системное давление на энергосистему перед отопительным сезоном 2026-2027 годов. Аналитики указывают на потенциальную угрозу как объектам генерации, так и линиям передачи электроэнергии.

Особенно уязвимым остается Киевский регион, где крупные объекты энергосистемы имеют значение для стабильности снабжения столицы и прилегающих территорий.

Украинские власти предупреждают, что усиление российских атак способно осложнить прохождение предстоящей зимы. На фоне повреждения энергетических объектов вопрос устойчивости энергосистемы становится одним из ключевых факторов подготовки страны к холодному сезону.

Таким образом, сентябрьский удар может оказаться не разовой атакой, а началом нового периода давления на украинскую энергетику. Главным испытанием для страны теперь станет способность сохранить стабильное энергоснабжение в условиях возможного дальнейшего роста интенсивности воздушных атак.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина срочно закупает десятки тысяч снарядов для F-16: что задумали в Минобороны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-30-2026/
Теги:

Новости

Все новости