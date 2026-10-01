РФ решила отрезать Киев: в США раскрыли новый план Путина

Россия могла начать новую масштабную воздушную кампанию против украинской энергетики. Массированный комбинированный удар в ночь на 30 сентября стал, по оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), сигналом к новому этапу атак на энергосистему Украины.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Основным направлением удара стал Киев и Киевская область. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские силы применили около 190 ударных беспилотников и баллистические ракеты. По данным украинской стороны, под удар попали объекты энергетической инфраструктуры.

Одним из поврежденных объектов стала Трипольская ТЭС в Киевской области. После атаки "Укрэнерго" пришлось вводить аварийные графики отключений электроэнергии в регионе.

Российское Министерство обороны, в свою очередь, заявило о поражении Киевской ГЭС, электрической подстанции и объектов хранения энергии.

В ISW предполагают, что нынешняя тактика Москвы может быть направлена не просто на отдельные повреждения инфраструктуры, а на системное давление на энергосистему перед отопительным сезоном 2026-2027 годов. Аналитики указывают на потенциальную угрозу как объектам генерации, так и линиям передачи электроэнергии.

Особенно уязвимым остается Киевский регион, где крупные объекты энергосистемы имеют значение для стабильности снабжения столицы и прилегающих территорий.

Украинские власти предупреждают, что усиление российских атак способно осложнить прохождение предстоящей зимы. На фоне повреждения энергетических объектов вопрос устойчивости энергосистемы становится одним из ключевых факторов подготовки страны к холодному сезону.

Таким образом, сентябрьский удар может оказаться не разовой атакой, а началом нового периода давления на украинскую энергетику. Главным испытанием для страны теперь станет способность сохранить стабильное энергоснабжение в условиях возможного дальнейшего роста интенсивности воздушных атак.

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