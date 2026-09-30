Украина срочно закупает десятки тысяч снарядов для F-16: что задумали в Минобороны

Украина ищет новые способы противодействия российским реактивным беспилотникам. Один из вариантов – использовать американские истребители F-16, вооруженные 20-миллиметровыми авиационными пушками. По данным Bloomberg, Киев уже ведет переговоры о закупке соответствующих боеприпасов с европейскими странами и производителями.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Потребность в таких снарядах резко выросла на фоне появления у России новых реактивных дронов, которые отличаются более высокой скоростью и создают дополнительные сложности для украинской противовоздушной обороны.

Собеседники Bloomberg утверждают, что применение пушек F-16 может стать одним из наиболее оперативных способов перехвата подобных целей. Главный аргумент – стоимость и доступность боеприпасов по сравнению с дорогостоящими зенитными ракетами.

По оценкам источников издания, на один перехват может потребоваться порядка 150 снарядов. При сохранении нынешней интенсивности российских атак потребность Украины теоретически может достигать примерно 10 тысяч таких боеприпасов в сутки.

Еще один фактор – состояние запасов ракет для американских комплексов Patriot. Bloomberg указывает, что быстро нарастить поставки таких ракет в необходимых объемах сейчас сложнее, тогда как 20-миллиметровые боеприпасы для авиационных пушек производятся и доступны на мировом рынке в больших количествах.

В результате Украина рассматривает вооружение F-16 не только как средство борьбы с самолетами противника, но и как дополнительный элемент противовоздушной обороны.

Такой подход не отменяет использования наземных систем ПВО, однако способен частично перераспределить нагрузку между различными средствами перехвата. Особенно это актуально на фоне атак с применением большого количества беспилотников, когда использование дорогостоящей ракеты против каждой цели становится крайне затратным.

Переговоры о закупках пока продолжаются. Конкретные объемы будущих поставок и сроки их получения публично не раскрываются.

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