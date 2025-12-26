РФ випускає по Україні менше «Калібрів»: у ВМС назвали причину

Росія зараз обмежила використання крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря через технічні проблеми, складнощі з обслуговуванням носіїв та несприятливі погодні умови.

Ракети «Калібр». Фото: з відритих джерел

Разом з тим, результативність цих ракет помітно знизилася у порівнянні з початком повномасштабної війни. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

За його словами, можливості російського флоту зараз суттєво обмежені як через погодні фактори, так і через стан кораблів-носіїв.

"Зараз застосовувати набагато складніше, тому що навіть маючи можливість вийти в море, а вона в них обмежена і без штормів, застосувати, коли в тебе три-чотири і більше балів, фактично вже неможливо", — сказав Плетенчук.

Окрім того, логістика та ремонт ворожого флоту ускладнені, що безпосередньо впливає на бойову готовність морських сил РФ.

Речник ВМС також наголосив, що за час повномасштабної війни українська система протиповітряної оборони значно посилилася. Підрозділи ППО накопичили досвід та отримали сучасне обладнання, що дозволяє ефективніше перехоплювати ракети такого типу, як "Калібр".

"Принаймні сім носіїв у Чорному морі вони досі мають, і при цьому ми з вами бачимо застосування два-три рази на місяць максимум", — додав Плетенчук.

Речник зазначив, що раніше РФ намагалася використовувати "Калібри" як інструмент тиску на Україну та для блокування морських шляхів. Водночас ВМС ЗСУ змогли забезпечити функціонування українського морського коридору, що суттєво послабило можливості противника на морі.

Скорочення кількості пусків і накопичені технічні проблеми російського флоту свідчать про зменшення загрози для української критичної інфраструктури та демонструють обмежений потенціал РФ у морській компоненті війни.

