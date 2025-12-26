РФ выпускает по Украине меньше «Калибров»: в ВМС назвали причину

Россия сейчас ограничила использование крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря из-за технических проблем, сложностей с обслуживанием носителей и неблагоприятных погодных условий.

Ракеты "Калибр". Фото: из открытых источников

Вместе с тем результативность этих ракет заметно снизилась по сравнению с началом полномасштабной войны. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, возможности российского флота сейчас существенно ограничены как из-за погодных факторов, так и из-за состояния кораблей-носителей.

"Сейчас применять гораздо сложнее, потому что даже имея возможность выйти в море, а она у них ограничена и без штормов, применить, когда у тебя три-четыре и больше балла, фактически уже невозможно", — сказал Плетенчук.

Кроме того, логистика и ремонт вражеского флота усложнены, что оказывает непосредственное влияние на боевую готовность морских сил РФ.

Спикер ВМС также отметил, что за время полномасштабной войны украинская система противовоздушной обороны значительно усилилась. Подразделения ПВО накопили опыт и получили современное оборудование, что позволяет более эффективно перехватывать ракеты такого типа, как "Калибр".

"По крайней мере, семь носителей в Черном море они до сих пор имеют, и при этом мы с вами видим применение два-три раза в месяц максимум", — добавил Плетенчук.

Спикер отметил, что ранее РФ пыталась использовать "Калибры" как инструмент давления на Украину и для блокирования морских путей. В то же время ВМС ВСУ смогли обеспечить функционирование украинского морского коридора, что существенно ослабило возможности противника на море.

Сокращение количества пусков и накопленные технические проблемы российского флота свидетельствуют об уменьшении угрозы украинской критической инфраструктуре и демонстрируют ограниченный потенциал РФ в морской компоненте войны.

