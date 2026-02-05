Народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в етері Українського радіо проаналізував переговорний процес та стратегічні плани Кремля. На його думку, вимога Росії щодо передачі Донецької області є лише тактичним кроком для перегрупування сил.

РФ вимагає Донеччину не для того, щоб зупинитися: Роман Костенко розкрив плани ворога

Чому ворог вимагає території?

Полковник СБУ вважає, що окупанти прагнуть зберегти свій наступальний потенціал для зміни вектору атаки. Зокрема, під загрозою може опинитися вихід України до моря:

"З моєї точки зору, це буде південь, тому що якщо вони навіть зараз зупиняться в Донецькій області, то не можуть існувати, і їх флот не може існувати в умовах того, що у нас є вихід до Чорного моря".

Нардеп наголосив, що жодних домовленостей про здачу територій наразі немає, а Росія використовує перемовини лише для того, щоб тягнути час.

Умови припинення вогню

Костенко зазначив, що реальне перемир'я залежить не від дипломатичних поступок, а від вичерпання воєнних ресурсів обох сторін:

"Колись, можливо, гіпотетично... буде якесь сухе перемир'я, просто зупинка вогню. А її можна досягнути, тільки в разі, коли обидві країни будуть бачити, що подальше ведення війни не може йти".

При цьому він звернув увагу на специфічний склад російської делегації в Абу-Дабі:

"Росіяни також – ми бачимо той склад: військовий по факту, представників ГРУ, які приїжджають домовлятися за території".

Роль Трампа та тиск на енергетику

Коментуючи вплив президента США Дональда Трампа на ситуацію, Костенко зауважив, що певні дії американського лідера фактично сприяють агресору. Зокрема, це стосується реакції на удари по критичній інфраструктурі України:

"Ми бачимо, як Трамп вихвалявся ще декілька днів тому, що він домовився з Путіним... І буквально через день по нас наносять один з наймасованіших ракетно-дронових ударів. І він виходить і заявляє, що, в принципі, він вважає, що Путін домовленість виконав".

На запитання про те, чи дотискають Трамп і Путін Україну до поступок через енергетичний терор, депутат відповів:

"Я не знаю, чи вигідно, але у тому, що відбувається, точно є речі, які підігрують Путіну. І це факт".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна погодилася на фактичне замороження війни з Росією по поточній лінії фронту, що вже є суттєвою поступкою заради досягнення миру. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю французьким медіа, повідомляє Le Monde.