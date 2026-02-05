Народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Украинского радио проанализировал процесс переговоров и стратегические планы Кремля. По его мнению, требование России по передаче Донецкой области является лишь тактическим шагом для перегруппировки сил.

РФ требует Донетчину не для того, чтобы остановиться: Роман Костенко раскрыл планы врага

Почему враг требует территории?

Полковник СБУ считает, что оккупанты стремятся сохранить свой наступательный потенциал для изменения вектора атаки. В частности, под угрозой может оказаться выход Украины к морю:

"С моей точки зрения, это будет юг, потому что если они даже сейчас остановятся в Донецкой области, то не могут существовать, и их флот не может существовать в условиях того, что у нас есть выход к Черному морю".

Нардеп подчеркнул, что никаких договоренностей о сдаче территорий нет, а Россия использует переговоры только для того, чтобы тянуть время.

Условия прекращения огня

Костенко отметил, что реальное перемирие зависит не от дипломатических уступок, а от исчерпания военных ресурсов обеих сторон:

"Когда-то, возможно, гипотетически... будет какое-то сухое перемирие, просто остановка огня. А ее можно достичь только в том случае, когда обе страны будут видеть, что дальнейшее ведение войны не может идти".

При этом он обратил внимание на специфический состав российской делегации в Абу-Даби:

"Россияне также – мы видим тот состав: военный по факту, представителей ГРУ, приезжающих договариваться по территории".

Роль Трампа и давление на энергетику

Комментируя влияние президента США Дональда Трампа на ситуацию, Костенко отметил, что некоторые действия американского лидера фактически способствуют агрессору. В частности, это касается реакции на удары по критической инфраструктуре Украины:

"Мы видим, как Трамп хвастался еще несколько дней назад, что он договорился с Путиным... И буквально через день по нам наносят один из самых массированных ракетно-дроновых ударов. И он выходит и заявляет, что в принципе он считает, что Путин договоренность выполнил".

На вопрос о том, прижимают ли Трамп и Путин Украину к уступкам через энергетический террор, депутат ответил:

"Я не знаю, выгодно ли, но в происходящем точно есть вещи, которые подыгрывают Путину. И это факт".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина согласилась на фактическое замораживание войны с Россией по текущей линии фронта, что уже является существенной уступкой ради достижения мира. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французским медиа, сообщает Le Monde.