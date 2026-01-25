Рф викрито на брехні: українські ракети Фламінго вразили всі цілі рф

OSINT-аналітики проєкту "КіберБорошно" повідомили про ракетну атаку на підприємство ТОВ "СКИФ-М" у Бєлгороді, яке є одним із ключових підрядників російського військового авіабудування. За їхніми даними, удар було завдано 23 вересня 2025 року ракетами "Фламінго".

Успішна робота ракет Фламінго по цілям у рф

Згідно з інформацією аналітиків, по об’єкту було випущено чотири ракети, і всі вони досягли району цілі. Російська сторона заявляла, що "до заводу долетіла лише одна ракета", однак супутникові знімки спростовують цю версію. Аналіз зображень свідчить, що ймовірно всі чотири ракети влучили з відхиленням менше ніж 80 метрів.

Як зазначає Telegram-канал Exilenova+, найбільша зона руйнувань становить близько 25 метрів, що не відповідає сценарію одиничного влучання і радше вказує на спробу применшити реальні наслідки атаки. Канал також підкреслює, що ціллю був саме "СКИФ-М", а не інше промислове підприємство Бєлгорода, як намагалися подати російські джерела.

ТОВ "СКИФ-М" спеціалізується на виробництві високоточного інструменту для обробки титану, алюмінію та композитних матеріалів, зокрема CFRP-титану. Такі матеріали є критично важливими для аерокосмічної галузі РФ. За оцінками аналітиків, до 70% продукції підприємства використовується у ланцюжках виробництва військових літаків МіГ та Су, включно з Су-34, Су-35 і Су-57.

Ураження цього об’єкта може суттєво вплинути на можливості російської авіаційної промисловості, зокрема на виробництво та ремонт бойових літаків, які активно застосовуються у війні проти України.

