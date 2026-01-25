logo_ukra

Z-пропаганда в істериці: росіяни шоковані ефективністю українських дронів
Z-пропаганда в істериці: росіяни шоковані ефективністю українських дронів

Юрій Бутусов іронічно відреагував на істерику російського пропагандиста, який обурився тим, що українські дронові екіпажі цілеспрямовано знищують окупантів

25 січня 2026, 19:05
Автор:
Ткачова Марія

Журналіст Юрій Бутусов звернув увагу на показову заяву російського Z-пропагандиста Германа Садулаєва, який публічно обурився тактикою українських операторів безпілотників. Той заявив, що українські пілоти займаються так званою "вільною охотою", де пріоритетом є "жива сила", і назвав це "жахом" та "нелюдською поведінкою".

Z-пропаганда в істериці: росіяни шоковані ефективністю українських дронів

Росіяни бʼють на сполох через роботу українських операторів дронів

За словами Бутусова, подібні скарги виглядають особливо цинічно на тлі того, що саме російська армія вже роками веде війну на знищення — обстрілює міста, вбиває мирних мешканців і стирає з мапи українські населені пункти. При цьому тепер представники російського інформаційного простору дивуються, що українські військові системно й ефективно ліквідовують окупантів.


Z-пропаганда в істериці: росіяни шоковані ефективністю українських дронів - фото 2

Бутусов іронічно зазначає, що російський пропагандист фактично визнає масштаби втрат армії РФ — десятки тисяч знищених щомісяця — але намагається подати це як "аморальність" українців, а не прямий наслідок вторгнення та геноцидної війни проти України.

У дописі підкреслюється: українські дрони знищують не "людей взагалі", а озброєних окупантів, які прийшли на чужу землю, виконують злочинні накази й щодня вбивають цивільних. Саме тому спроби російських ідеологів перевернути реальність і виставити український опір "звірством" виглядають абсурдно й лицемірно.

Фактично, як наголошує Бутусов, скарги з боку російських Z-авторів — це не моральна позиція, а емоційна реакція на ефективність української армії, яка зупиняє агресора тими засобами, що реально працюють на полі бою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що наслідки російських атак по теплоелектроцентралях і енергетичній системі Києва дедалі частіше вимірюються не зруйнованими об’єктами, а людськими життями. У холодних квартирах без світла і опалення опиняються найбільш вразливі — лежачі хворі, люди з інвалідністю та самотні літні кияни.



Джерело: https://t.me/ButusovPlus
