Журналист Юрий Бутусов обратил внимание на показательное заявление российского Z-пропагандиста Германа Садулаева, публично возмутившегося тактикой украинских операторов беспилотников. Тот заявил, что украинские пилоты занимаются так называемой "свободной охотой", где приоритетом является "живая сила", и назвал это "ужасом" и "бесчеловечным поведением".

Россияне бьют тревогу из-за работы украинских операторов дронов

По словам Бутусова, подобные жалобы выглядят особенно цинично на фоне того, что именно российская армия уже годы ведет войну на уничтожение — обстреливает города, убивает мирных жителей и стирает с карты украинские населенные пункты. При этом теперь представители российского информационного пространства удивляются тому, что украинские военные системно и эффективно ликвидируют оккупантов.







Бутусов иронически отмечает, что российский пропагандист фактически признает масштабы потерь армии РФ — десятки тысяч уничтоженных ежемесячно — но пытается представить это как "безнравственность" украинцев, а не прямое следствие вторжения и геноцидной войны против Украины.

В сообщении подчеркивается: украинские дроны уничтожают не "людей вообще", а пришедших на чужую землю вооруженных окупантов, выполняют преступные приказы и ежедневно убивают гражданских. Именно поэтому попытки российских идеологов перевернуть реальность и выставить украинское сопротивление зверствам выглядят абсурдно и лицемерно.

Фактически, как отмечает Бутусов, жалобы со стороны российских Z-авторов — это не моральная позиция, а эмоциональная реакция на эффективность украинской армии, которая останавливает агрессора теми реально работающими на поле боя средствами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что последствия российских атак по теплоэлектроцентралям и энергетической системе Киева все чаще измеряются не разрушенными объектами, а человеческими жизнями. В холодных квартирах без света и отопления оказываются наиболее уязвимые — лежачие больные, люди с инвалидностью и одинокие пожилые киевляне.