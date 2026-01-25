Рф разоблачен на лжи: украинские ракеты Фламинго поразили все целые рф

OSINT-аналитики проекта "КиберМука" сообщили о ракетной атаке на предприятие ООО "СКИФ-М" в Белгороде, которое является одним из ключевых подрядчиков российского военного авиастроения. По их данным, удар был нанесен 23 сентября 2025 ракетами "Фламинго".

Успешная работа ракет Фламинго по целям в рф

Согласно информации аналитиков, по объекту было выпущено четыре ракеты, и все они достигли района цели. Российская сторона заявляла, что "до завода долетела только одна ракета", однако спутниковые снимки опровергают эту версию. Анализ изображений свидетельствует, что вероятно все четыре ракеты попали с отклонением менее 80 метров.

Как отмечает Telegram-канал Exilenova, самая большая зона разрушений составляет около 25 метров, что не соответствует сценарию единичного попадания и скорее указывает на попытку приуменьшить реальные последствия атаки. Канал также подчеркивает, что целью была именно "СКИФ-М", а не другое промышленное предприятие Белгорода, как пытались представить российские источники.

ООО "СКИФ-М" специализируется на производстве высокоточного инструмента обработки титана, алюминия и композитных материалов, в частности CFRP-титана. Такие материалы критически важны для аэрокосмической отрасли РФ. По оценкам аналитиков, до 70% продукции предприятия используется в цепочках производства военных самолетов МиГ и Су, включая Су-34, Су-35 и Су-57.

Поражение этого объекта может оказать существенное влияние на возможности российской авиационной промышленности, в частности на производство и ремонт боевых самолетов, активно применяемых в войне против Украины.

