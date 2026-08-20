РФ входить у катастрофічну фазу війни: озвучено гучну заяву про тривожні сигнали для Путіна

Україна продовжує переносити війну на територію Росії, завдаючи ударів по нафтопереробних підприємствах, логістиці та промислових об’єктах. Однією з останніх цілей став нафтопереробний завод у Нижньокамську. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що такі атаки поступово створюють для Кремля дедалі більше економічних і логістичних проблем.

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За його словами, Москва вже змушена реагувати на наслідки українських далекобійних ударів. Показовою є ситуація з паливом: у Москві та Московській області запроваджувалися обмеження на продаж бензину, а окремі АЗС тимчасово не працювали.

"Путін визнає, що удари Сил оборони України по російській логістиці, промислових об’єктах і загалом наші далекобійні санкції дошкуляють Росії. Він це визнає прямо. Але що він може сказати — що буде економічна катастрофа? Ні, він говорить, що значних наслідків нібито не буде", — зазначив Мусієнко.

Експерт звертає увагу і на політичні сигнали з Кремля. Зокрема, Путін уже другий рік поспіль не проводить традиційного послання Федеральним зборам. Офіційне пояснення Москви полягає в тому, що війна змушує російське керівництво концентруватися на оперативних завданнях.

Водночас президент РФ заговорив про необхідність заздалегідь готуватися до повернення військовослужбовців після завершення війни. Мусієнко вважає, що ця заява може мати кілька пояснень.

"Цікаво, чи він дійсно має намір їх повертати, чи має намір воювати до останнього так званого учасника СВО? Чи він уже готує підґрунтя до того, що наприкінці року припинення вогню таки можливе? Цього ще не можна на 100% знімати з порядку денного", — сказав експерт.

На його думку, одним із можливих сценаріїв є активізація переговорного процесу ближче до листопада. Водночас Україна продовжуватиме створювати для Росії проблеми ударами по стратегічних об’єктах.

"Саме через наші удари Росія змушена вирішувати оперативні проблеми та завдання. Можливо, саме тому вони не мають контурів стратегічного послання і працюють у ручному режимі", — підсумував Мусієнко.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська армія продовжує використовувати комбіновані удари по Україні, намагаючись перевантажити систему протиповітряної оборони. Після чергової масованої атаки на Київ та область політолог Ігор Рейтерович звернув увагу на проблему дефіциту ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot та різко розкритикував позицію окремих західних партнерів.