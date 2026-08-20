РФ входит в катастрофическую фазу войны: озвучено громкое заявление о тревожных сигналах для Путина

Украина продолжает переносить войну на территорию России, нанося удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, логистике и промышленным объектам. Одной из последних целей стал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что такие атаки постепенно создают для Кремля все больше экономических и логистических проблем.

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По его словам, Москва уже вынуждена реагировать на последствия украинских дальнобойных ударов. Показательна ситуация с топливом: в Москве и Московской области вводились ограничения на продажу бензина, а отдельные АЗС временно не работали.

"Путин признает, что удары Сил обороны Украины по российской логистике, промышленным объектам и в целом наши дальнобойные санкции донимают Россию. Он признает это прямо. Но что он может сказать, что будет экономическая катастрофа? Нет, он говорит, что значительных последствий вроде бы не будет", — отметил Мусиенко.

Эксперт обращает внимание и на политические сигналы из Кремля. В частности, Путин уже второй год не проводит традиционного послания Федеральному собранию. Официальное объяснение Москвы состоит в том, что война заставляет российское руководство сконцентрироваться на оперативных задачах.

В то же время, президент РФ заговорил о необходимости заранее готовиться к возвращению военнослужащих после завершения войны. Мусиенко считает, что это заявление может иметь несколько объяснений.

"Интересно, действительно ли он намерен их возвращать, намерен ли воевать до последнего так называемого участника СВО? Или он уже готовит почву к тому, что в конце года прекращение огня возможно? Этого еще нельзя на 100% снимать с повестки дня", – сказал эксперт.

По его мнению, одним из возможных сценариев является активизация переговорного процесса ближе к ноябрю. В то же время, Украина будет продолжать создавать для России проблемы ударами по стратегическим объектам.

"Именно из-за наших ударов Россия вынуждена решать оперативные проблемы и задачи. Возможно, именно поэтому у них нет контуров стратегического послания и работают в ручном режиме", — подытожил Мусиенко.

Портал "Комментарии" уже писал, что российская армия продолжает использовать комбинированные удары по Украине, пытаясь перегрузить систему противовоздушной обороны. После очередной массированной атаки на Киев и область политолог Игорь Рейтерович обратил внимание на проблему дефицита ракет-перехватчиков для американских систем Patriot и подверг резкой критике позицию отдельных западных партнеров.