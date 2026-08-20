"Вимальовується кривава геополітика": Захід викрили у цинічній здачі України Путіну

Російська армія продовжує використовувати комбіновані удари по Україні, намагаючись перевантажити систему протиповітряної оборони. Після чергової масованої атаки на Київ та область політолог Ігор Рейтерович звернув увагу на проблему дефіциту ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot та різко розкритикував позицію окремих західних партнерів.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

За його словами, Росія дедалі активніше застосовує балістичні ракети, зокрема "Іскандери" та північнокорейські KN, одночасно комбінуючи їх із крилатими ракетами та ударними дронами. Така тактика, на думку експерта, має на меті перевантажити українську ППО та збільшити ймовірність влучань.

"Росія користується просто тією можливістю, що в України немає станом на сьогодні достатньо ракет-перехоплювачів для систем Patriot, щоб цю балістику збивати. І на цьому фоні особливо цинічною виглядає позиція деяких наших партнерів, які мають ці ракети на складах", — заявив Рейтерович.

Політолог наголосив, що аргументи союзників про необхідність зберігати власні запаси не повинні перекреслювати реальну загрозу. За його словами, російські ракети, які сьогодні запускають по Україні, потенційно можуть бути використані проти інших європейських держав у майбутньому.

"Вони могли б передати Україні хоча б частину цих ракет, прекрасно розуміючи: балістичні ракети, відстріляні по Україні, — це потенційно не відстріляні ці ж ракети по них у майбутньому, якщо Росія вирішить розв'язати агресію", — пояснив експерт.

Окремо Рейтерович розкритикував політику президента США Дональда Трампа щодо Північної Кореї. На його думку, намагання Вашингтону зберегти добрі відносини з Пхеньяном виглядає особливо суперечливо на тлі використання Росією північнокорейської зброї проти України.

"Північнокорейська балістика продовжує летіти на Україну, яка не має достатньої кількості ракет ППО, що виробляють власне Сполучені Штати Америки. Отака кривава геополітика вимальовується", — наголосив Рейтерович.

Портал "Коментарі" вже писав, що останні кадрові рішення влади свідчать про серйозні зміни всередині українського політичного табору. Таку думку висловив політолог Віктор Бобиренко, аналізуючи призначення Євгенія Хмари міністром оборони та повторне призначення Андрія Сибіги главою МЗС. Експерт вважає показовою різницю в голосах парламенту: за Сибігу проголосували близько 236 депутатів, тоді як кандидатуру Хмари підтримали 312.