"Зеленський робить усе, щоб ми не виграли війну": експерт розніс кадрові призначення президента

Останні кадрові рішення влади свідчать про серйозні зміни всередині українського політичного табору. Таку думку висловив політолог Віктор Бобиренко, аналізуючи призначення Євгенія Хмари міністром оборони та повторне призначення Андрія Сибіги главою МЗС. Експерт вважає показовою різницю в голосах парламенту: за Сибігу проголосували близько 236 депутатів, тоді як кандидатуру Хмари підтримали 312.

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На думку Бобиренка, така підтримка могла бути пов’язана не стільки з особистою кандидатурою нового міністра оборони, скільки з небажанням парламенту підтримувати повернення Михайла Федорова до цієї посади. Політолог припускає, що значна частина депутатів могла розглядати голосування як спосіб продемонструвати власну позицію у кадровому конфлікті.

"312 голосів дали за Хмару. І це дуже показово. Чому? Тому що ці 312 голосів — вони не за Хмару, вони проти Федорова. Це Верховна Рада, яка втрачає. Всі ж кожен думає: потраплю я в наступний парламент чи ні?" — заявив Бобиренко.

Окремо експерт звернув увагу на кадрові зміни навколо інших посадовців. За його словами, звільнення та подальші призначення можуть свідчити про спробу влади дистанціюватися від людей, які опинилися в центрі скандалів. Бобиренко вважає, що це створює враження політичної системи, у якій відповідальність за проблемні рішення поступово перекладається на окремих чиновників.

Політолог також розкритикував підхід до формування владної вертикалі та заявив, що внутрішні конфлікти можуть негативно впливати на здатність держави вести війну.

"Так ми війну не виграємо. Тому що найстрашніше з цього — те, що Путін впевнений, що у нас все валиться, що трошки ще — і за цю владу не захочуть воювати ЗСУ, не захоче ставати тил. І тому, якщо трохи дотиснути за зиму, там до весни все закінчиться", — сказав Бобиренко.

За словами експерта, саме внутрішня стабільність влади та здатність політичної системи працювати без постійних конфліктів є одним із ключових факторів стійкості України. На його думку, кадрові суперечки під час війни можуть мати значно серйозніші наслідки, ніж просто зміна посадовців.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська під час масованої атаки в ніч проти 20 серпня завдали ударів по цивільній інфраструктурі Київської області. Зокрема, під обстріл потрапили продуктові склади в Борисполі та об’єкти "Червоного Хреста". Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, атака на Київ та область тривала майже дев’ять годин, а російські війська застосували десятки ракет і реактивних безпілотників.