"Зеленский делает все, чтобы мы не выиграли войну": эксперт разнес кадровые назначения президента

Последние кадровые решения власти свидетельствуют о серьезных переменах внутри украинского политического лагеря. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобиренко, анализируя назначение Евгения Хмары министром обороны и повторное назначение Андрея Сибиги главой МИД. Эксперт считает показательной разницу в голосах парламента: за Сибигу проголосовали около 236 депутатов, в то время как кандидатуру Облака поддержали 312.

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По мнению Бобиренко, такая поддержка могла быть связана не столько с личной кандидатурой нового министра обороны, сколько с нежеланием парламента поддерживать возвращение Михаила Федорова в этот пост. Политолог предполагает, что значительная часть депутатов могла рассматривать голосование как способ продемонстрировать свою позицию в кадровом конфликте.

"312 голосов дали за Облако. И это очень показательно. Почему? Потому что эти 312 голосов – они не за Облако, они против Федорова. Это теряющая Верховная Рада. Все же каждый думает: попаду ли я в следующий парламент или нет? – заявил Бобиренко.

Отдельно эксперт обратил внимание на кадровые изменения вокруг других должностных лиц. По его словам, увольнения и последующие назначения могут свидетельствовать о попытке властей дистанцироваться от людей, оказавшихся в центре скандалов. Бобиренко считает, что это создает впечатление политической системы, в которой ответственность за проблемные решения постепенно переводится на отдельных чиновников.

Политолог также подверг критике подход к формированию властной вертикали и заявил, что внутренние конфликты могут негативно влиять на способность государства вести войну.

"Да мы войну не выиграем. Потому что самое страшное — то, что Путин уверен, что у нас все рушится, что немного еще — и за эту власть не захотят воевать ВСУ, не захочет становиться тыл. И потому, если немного дожать за зиму, там к весне все закончится", – сказал Бобиренко.

По словам эксперта, именно внутренняя стабильность власти и способность политической системы работать без постоянных конфликтов является одним из ключевых факторов устойчивости Украины. По его мнению, кадровые споры во время войны могут иметь гораздо более серьезные последствия, чем просто смена чиновников.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские войска во время массированной атаки в ночь на 20 августа нанесли удары по гражданской инфраструктуре Киевской области. В частности, под обстрелы попали продуктовые склады в Борисполе и объекты "Красного Креста". Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, атака на Киев и область длилась около девяти часов, а российские войска применили десятки ракет и реактивных беспилотников.