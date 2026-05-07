РФ вгатить по одному місту майже 500 ракетами: у ВМС вказали на особливу загрозу

Російська Федерація накопичила приблизно 460 ракет типу "Калібр", що створює постійну загрозу для Одещини та інших регіонів України. Проте, за даними Військово-морських сил України, ефективність цього озброєння значно знизилася порівняно з періодом початку повномасштабного вторгнення. Частина носіїв знаходиться в несправному стані або не залучається до бойових завдань, повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

За його словами, ракети різних модифікацій зосереджені головним чином у Новоросійську, і їхнє транспортування до бойових кораблів РФ не становить суттєвої логістичної проблеми. Водночас не всі 460 одиниць озброєння готові до негайного використання на фронті, а деякі з них застосовуються для навчальних стрільб та тренування екіпажів. Це означає, що певний відсоток ракет на практиці виконує роль інструменту підготовки особового складу, а не безпосередньо бойових завдань.

"З досвіду ми бачимо, що ракети "Калібр" уже не демонструють такої ефективності, як на початку вторгнення. Їхня бойова цінність значно знизилася, і це обмежує можливості росіян щодо застосування цього озброєння проти українських цілей", — підкреслив Плетенчук.

Окрім цього, Головне управління розвідки України повідомило про успішну операцію українських спецпідрозділів у тимчасово окупованому Криму. Спецназ "Примари" здійснив серію ударів по залізничних об’єктах, які росіяни використовували для перевезення військової техніки та пального. За даними розвідки, лише у квітні 2026 року було здійснено п’ять точкових ударів по рухомих вантажних потягах, включно з локомотивами та цистернами з пальним.

