logo

BTC/USD

81134

ETH/USD

2332.68

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ уготовит по одному городу почти 500 ракетами: в ВМС указали на особую угрозу
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ уготовит по одному городу почти 500 ракетами: в ВМС указали на особую угрозу

Часть ракет РФ применяет не только в боевых операциях, но и для тренировок экипажей и подготовки персонала

7 мая 2026, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская Федерация накопила около 460 ракет типа "Калибр", что создает постоянную угрозу для Одесщины и других регионов Украины. Однако по данным Военно-морских сил Украины, эффективность этого вооружения значительно снизилась по сравнению с периодом начала полномасштабного вторжения. Часть носителей находится в неисправном состоянии или не вовлекается в боевые задачи, сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

РФ уготовит по одному городу почти 500 ракетами: в ВМС указали на особую угрозу

Фото: из открытых источников

По его словам, ракеты разных модификаций сосредоточены главным образом в Новороссийске, и их транспортировка в боевые корабли РФ не составляет существенной логистической проблемы. В то же время, не все 460 единиц вооружения готовы к немедленному использованию на фронте, а некоторые из них применяются для учебных стрельб и тренировки экипажей. Это означает, что определенный процент ракет на практике выполняет роль инструмента подготовки личного состава, а не непосредственно боевых задач.

"Из опыта мы видим, что ракеты "Калибр" уже не демонстрируют такой эффективности, как в начале вторжения. Их боевая ценность значительно снизилась, и это ограничивает возможности россиян по применению этого вооружения против украинских целей", — подчеркнул Плетенчук.

Кроме того, Главное управление разведки Украины сообщило об успешной операции украинских спецподразделений во временно оккупированном Крыму. Спецназ "Призраки" совершил серию ударов по железнодорожным объектам, которые россияне использовали для перевозки военной техники и горючего. По данным разведки, только в апреле 2026 года было совершено пять точечных ударов по движущимся грузовым поездам, включая локомотивы и цистерны с горючим.

"Комментарии" уже писали, что у Украины есть реальный шанс выйти из полномасштабной войны, однако многое зависит от внутренних и внешних факторов. Такое мнение в интервью 24 каналу высказал бывший посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости