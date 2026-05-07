РФ уготовит по одному городу почти 500 ракетами: в ВМС указали на особую угрозу

Российская Федерация накопила около 460 ракет типа "Калибр", что создает постоянную угрозу для Одесщины и других регионов Украины. Однако по данным Военно-морских сил Украины, эффективность этого вооружения значительно снизилась по сравнению с периодом начала полномасштабного вторжения. Часть носителей находится в неисправном состоянии или не вовлекается в боевые задачи, сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

По его словам, ракеты разных модификаций сосредоточены главным образом в Новороссийске, и их транспортировка в боевые корабли РФ не составляет существенной логистической проблемы. В то же время, не все 460 единиц вооружения готовы к немедленному использованию на фронте, а некоторые из них применяются для учебных стрельб и тренировки экипажей. Это означает, что определенный процент ракет на практике выполняет роль инструмента подготовки личного состава, а не непосредственно боевых задач.

"Из опыта мы видим, что ракеты "Калибр" уже не демонстрируют такой эффективности, как в начале вторжения. Их боевая ценность значительно снизилась, и это ограничивает возможности россиян по применению этого вооружения против украинских целей", — подчеркнул Плетенчук.

Кроме того, Главное управление разведки Украины сообщило об успешной операции украинских спецподразделений во временно оккупированном Крыму. Спецназ "Призраки" совершил серию ударов по железнодорожным объектам, которые россияне использовали для перевозки военной техники и горючего. По данным разведки, только в апреле 2026 года было совершено пять точечных ударов по движущимся грузовым поездам, включая локомотивы и цистерны с горючим.

