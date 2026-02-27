РФ вгатила по готелю в Сумах: влада міста виступила з терміновою заявою

Вранці 27 лютого центр Сум став об’єктом атаки російського ударного безпілотника. Після першого влучання в будівлю спалахнула пожежа, а ворог підступно завдав повторного удару, коли на місці вже працювали рятувальники. На щастя, оперативні служби встигли евакуювати 50 осіб із приміщення, і постраждалих не було. Верхній поверх будівлі зазнав пошкоджень, проте пожежу ліквідували, а зараз триває ліквідація всіх наслідків атаки, повідомили керівники Сумської обласної та міської військових адміністрацій Олег Григоров і Сергій Кривошеєнко.

Фото: з відкритих джерел

Напередодні, в ніч на 26 лютого, російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по різних регіонах країни, наражаючи цивільне населення на небезпеку. Сили протиповітряної оборони збили понад 400 цілей, але частина атак все ж досягла мети.

У Запоріжжі внаслідок ударів було пошкоджено 19 багатоквартирних будинків та чотири приватні будинки, понад 500 домівок залишилися без теплопостачання в трьох районах міста. Там загинула одна людина, ще дев’ятеро отримали поранення. Паралельно росіяни атакували Харків, де влучання двох балістичних ракет і групи безпілотників пошкодили житлові будинки, приватні будинки, обірвали дроти контактних мереж і пошкодили газопровід.

Портал "Коментарі" вже писав, що війна на сході України наразі перебуває в надзвичайно активній фазі, і Росія активно нарощує виробництво безпілотних літальних апаратів, готуючись завдавати ударів по прифронтовій логістиці. Хоча переговори між сторонами тривають, більшість експертів вважає, що найбільш імовірним сценарієм залишається ескалація бойових дій. Військовий аналітик Василь Пехньо підкреслює, що травень стане ключовим місяцем для оцінки поточного стану обох сторін перед літнім періодом, коли бойові дії традиційно набирають інтенсивності.