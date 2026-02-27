РФ приготовила по гостинице в Сумах: власти города выступили со срочным заявлением

Утром 27 февраля центр Сум стал объектом атаки российского ударного беспилотника. После первого попадания в здание вспыхнул пожар, а враг коварно нанес повторный удар, когда на месте уже работали спасатели. К счастью, оперативные службы успели эвакуировать 50 человек из помещения и пострадавших не было. Верхний этаж здания получил повреждения, однако пожар ликвидировали, а сейчас продолжается ликвидация всех последствий атаки, сообщили руководители Сумской областной и городской военных администраций Олег Григоров и Сергей Кривошеенко.

Фото: из открытых источников

Накануне, в ночь на 26 февраля, российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по разным регионам страны, подвергая гражданское население опасности. Силы противовоздушной обороны сбили более 400 целей, но часть атак все же достигла цели.

В Запорожье в результате ударов было повреждено 19 многоквартирных домов и четыре частных дома, более 500 домов остались без теплоснабжения в трех районах города. Там погиб один человек, еще девять получили ранения. Параллельно россияне атаковали Харьков, где попадание двух баллистических ракет и группы беспилотников повредили жилые дома, частные дома, оборвали провода контактных сетей и повредили газопровод.

