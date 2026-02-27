logo

Война с Россией РФ приготовила по гостинице в Сумах: власти города выступили со срочным заявлением
РФ приготовила по гостинице в Сумах: власти города выступили со срочным заявлением

Российский беспилотник атаковал центр Сум, повлекший пожар в здании, из-за которого эвакуировали 50 человек, но без пострадавших, а огонь уже ликвидирован

27 февраля 2026, 09:55
Автор:
Клименко Елена

Утром 27 февраля центр Сум стал объектом атаки российского ударного беспилотника. После первого попадания в здание вспыхнул пожар, а враг коварно нанес повторный удар, когда на месте уже работали спасатели. К счастью, оперативные службы успели эвакуировать 50 человек из помещения и пострадавших не было. Верхний этаж здания получил повреждения, однако пожар ликвидировали, а сейчас продолжается ликвидация всех последствий атаки, сообщили руководители Сумской областной и городской военных администраций Олег Григоров и Сергей Кривошеенко.

РФ приготовила по гостинице в Сумах: власти города выступили со срочным заявлением

Фото: из открытых источников

Накануне, в ночь на 26 февраля, российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по разным регионам страны, подвергая гражданское население опасности. Силы противовоздушной обороны сбили более 400 целей, но часть атак все же достигла цели.

В Запорожье в результате ударов было повреждено 19 многоквартирных домов и четыре частных дома, более 500 домов остались без теплоснабжения в трех районах города. Там погиб один человек, еще девять получили ранения. Параллельно россияне атаковали Харьков, где попадание двух баллистических ракет и группы беспилотников повредили жилые дома, частные дома, оборвали провода контактных сетей и повредили газопровод.

Портал "Комментарии" уже писал , что война на востоке Украины находится в чрезвычайно активной фазе, и Россия активно наращивает производство беспилотных летательных аппаратов, готовясь наносить удары по прифронтовой логистике. Хотя переговоры между сторонами продолжаются, большинство экспертов считают, что наиболее вероятным сценарием остается эскалация боевых действий. Военный аналитик Василий Пехньо подчеркивает, что май станет ключевым месяцем для оценки текущего состояния обеих сторон перед летним периодом, когда боевые действия традиционно набирают интенсивность.



