РФ вдарить Кинджалами й Калібрами: стало відомо про найближчу дату обстрілу

Росія може знову здійснити масований ракетний удар саме 24 лютого — у річницю початку повномасштабного вторгнення. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

Удар РФ по Україні (фото з відкритих джерел)

"РФ цілком може повторити масований удар, в тому числі завтра, 24 лютого — на річницю початку війни", — підкреслив він у коментарі сайту ТСН.ua.

За словами експерта, нині російські війська змінюють характер атак, розподіляючи їх за типами ракет і комбінуючи різні засоби ураження.

"Попередній обстріл був в основному балістичний... Вчора була стратегічна авіація і балістичні ракети. Припустимо, наступними можуть бути ракети морського базування і Кинджали", — нагадав він.

Водночас співрозмовник наголосив, що точно передбачити подальші дії противника неможливо.

"Але, на жаль, ми можемо тільки висловлювати припущення", — додав Жданов.

