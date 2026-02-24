logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ вдарить Кинджалами й Калібрами: стало відомо про найближчу дату обстрілу
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ вдарить Кинджалами й Калібрами: стало відомо про найближчу дату обстрілу

РФ розподіляє атаки за типами ракет, комбінуючи різні засоби ураження, каже Олег Жданов

24 лютого 2026, 04:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Росія може знову здійснити масований ракетний удар саме 24 лютого — у річницю початку повномасштабного вторгнення. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

РФ вдарить Кинджалами й Калібрами: стало відомо про найближчу дату обстрілу

Удар РФ по Україні (фото з відкритих джерел)

"РФ цілком може повторити масований удар, в тому числі завтра, 24 лютого — на річницю початку війни", — підкреслив він у коментарі сайту ТСН.ua.

За словами експерта, нині російські війська змінюють характер атак, розподіляючи їх за типами ракет і комбінуючи різні засоби ураження.

"Попередній обстріл був в основному балістичний... Вчора була стратегічна авіація і балістичні ракети. Припустимо, наступними можуть бути ракети морського базування і Кинджали", — нагадав він.

Водночас співрозмовник наголосив, що точно передбачити подальші дії противника неможливо.

"Але, на жаль, ми можемо тільки висловлювати припущення", — додав Жданов.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Росія здатна вести війну ще досить тривалий час, стверджує військовий експерт Олег Жданов. За його словами, країна практично самодостатня у виробництві озброєнь, а ті компоненти, яких їй бракує, надходять від партнерів, зокрема Китаю. "Сірий" і "чорний" ринки також ніхто не скасовував, додає він.

 Жданов звертає увагу, що крім нафти та газу, європейські країни купують у Росії й інші стратегічні ресурси. Зокрема, йдеться про російський уран, який використовують навіть у частині американських атомних станцій. На думку експерта, Москва буде вести війну на виснаження до моменту внутрішнього розколу. Коли місцеві еліти за умов жорсткої економії не зможуть більше контролювати регіони, а громадяни вийдуть на вулиці з обуренням через погане життя, ситуація для Кремля почне змінюватися.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини