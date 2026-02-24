РФ ударит Кинжалами и Калибрамы: стало известно о ближайшей дате обстрела

Россия может снова нанести массированный ракетный удар именно 24 февраля — в годовщину начала полномасштабного вторжения. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

Удар РФ по Украине (фото из открытых источников)

"РФ вполне может повторить массированный удар, в том числе завтра, 24 февраля — на годовщину начала войны", — подчеркнул он в комментарии сайту ТСН.ua.

По словам эксперта, ныне российские войска изменяют характер атак, распределяя их по типам ракет и комбинируя разные средства поражения.

"Предыдущий обстрел был в основном баллистический... Вчера была стратегическая авиация и баллистические ракеты. Предположим, следующими могут быть ракеты морского базирования и Кинжалы", — напомнил он.

В то же время собеседник подчеркнул, что точно предсказать дальнейшие действия противника невозможно.

"Но, к сожалению, мы можем только высказывать предположения", — добавил Жданов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия способна вести войну еще достаточно продолжительное время , утверждает военный эксперт Олег Жданов. По его словам, страна практически самодостаточна в производстве вооружений, а недостающие ей компоненты поступают от партнеров, в частности Китая. "Серый" и "черный" рынки также никто не отменял, добавляет он.

Жданов обращает внимание, что кроме нефти и газа европейские страны покупают у России и другие стратегические ресурсы. В частности, речь идет о российском уране, который используется даже в части американских атомных станций. По мнению эксперта, Москва будет вести войну на истощение к моменту внутреннего раскола. Когда местные элиты при жесткой экономии не смогут больше контролировать регионы, а граждане выйдут на улицы с возмущением из-за плохой жизни, ситуация для Кремля начнет меняться.