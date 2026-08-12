РФ вдарила по великому обласному центру: горів «Епіцентр», частина міста знеструмлена

Російські окупанти вночі атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок нальоту у місті пошкоджено житлові та комерційні об'єкти, виникли пожежі, а частина споживачів залишилася без електропостачання. Про це повідомив голова Запорізької ОВ Іван Федоров.

Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Один із російських дронів пошкодив приватний будинок. У будівлі вибиті вікна, пошкоджено ворота та паркан. Крім того, на території об'єкту спалахнула пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце та вже ліквідували спалах.

Найбільших руйнувань зафіксовано на території торговельного центру "Епіцентр" в одному з районів міста. Після атаки там почалася масштабна пожежа. Рятувальники продовжують працювати на місці та намагаються остаточно ліквідувати наслідки удару.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто з мешканців не постраждав.

Удар також позначився на роботі міської енергосистеми. В одному із районів Запоріжжя стався локальний блекаут – без електрики залишилося близько 1200 споживачів.

"Щойно дозволить ситуація з безпекою, енергетики почнуть відновлювальні роботи", — заявив Іван Федоров.

Фахівці продовжують обстежувати території, що зазнали атаки, та уточнювати масштаби пошкоджень. Влада не виключає, що після завершення роботи екстрених служб кількість пошкоджених об'єктів може збільшитися.

Запоріжжя регулярно піддається російським атакам з використанням безпілотників та ракет. Удари по місту створюють загрозу не лише житловій забудові, а й критичній інфраструктурі, підприємствам та об'єктам торгівлі.

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