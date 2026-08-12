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РФ ударила по большому областному центру: горел «Эпицентр», часть города обесточена

Огонь охватил торговый центр в Запорожье, поврежден частный дом

12 августа 2026, 07:13
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Кравцев Сергей

Российские оккупанты ночью атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате налета в городе повреждены жилые и коммерческие объекты, возникли пожары, а часть потребителей осталась без электроснабжения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

РФ ударила по большому областному центру: горел «Эпицентр», часть города обесточена

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

Один из российских дронов повредил частный дом. В здании выбиты окна, повреждены ворота и забор. Кроме того, на территории объекта вспыхнул пожар. Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место и уже ликвидировали возгорание.

Наибольшие разрушения зафиксированы на территории торгового центра "Эпицентр" в одном из районов города. После атаки там начался масштабный пожар. Спасатели продолжают работать на месте и пытаются окончательно ликвидировать последствия удара.

По предварительным данным, в результате атаки никто из жителей не пострадал.

Удар также отразился на работе городской энергосистемы. В одном из районов Запорожья произошел локальный блэкаут – без электричества остались около 1200 потребителей.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут восстановительные работы", — заявил Иван Федоров.

Специалисты продолжают обследовать территории, подвергшиеся атаке, и уточнять масштабы повреждений. Власти не исключают, что после завершения работы экстренных служб количество поврежденных объектов может увеличиться.

Запорожье регулярно подвергается российским атакам с использованием беспилотников и ракет. Удары по городу создают угрозу не только жилой застройке, но и критической инфраструктуре, предприятиям и объектам торговли.

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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_zp/45962
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