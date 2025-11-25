РФ вдарила по українській енергетиці у шести регіонах: що буде зі світлом 25 листопада

Вночі на 25 листопада росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури у Києві та області. А також в Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Наслідки удару РФ по Києву. Фото: з відкритих джерел

Через російську атаку на ранок було знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тисяч на Одещині, 13 тисяч у Чернігівській області, понад 21 тисяча — на Дніпропетровщині та понад 8 тисяч споживачів на Харківщині. Про це повідомили у Міненерго.

"У всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Укренерго, внаслідок нинішньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак у Києві, а також у Харківській, Полтавській і Сумській областях вранці застосовувались аварійні знеструмлення.

"Надалі обмеження в усіх вказаних регіонах будуть замінені на збільшений, порівняно з попереднім прогнозом, обсяг застосування графіків погодинних відключень. У решті областей – діятимуть ГПВ обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Також в усіх регіонах наразі діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі", — повідомили в Укренерго.

Енергетики також попередили про необхідність ощадливого споживання електроенергії. Радять обмежувати користування потужними електроприладами.

"За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", — додали в Укренерго.

Як повідомляв портал "Коментарі", російські загарбники вночі та вранці 25 листопада застосували проти України 22 ракети різних типів, у тому числі аеробалістичні. Випустили також понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські "Шахеди". Основний напрямок російського удару вночі – Київ та область. Є також руйнування на Одещині. Там РФ вдарила по портах, продовольству та інфраструктурі.

Загарбники також завдали ударів по Дніпропетровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині. Головні цілі російських окупантів — енергетика і все, що забезпечує життя.