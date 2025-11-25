РФ ударила по украинской энергетике в шести регионах: что будет со светом 25 ноября

Ночью на 25 ноября россияне нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве и области. Также в Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Последствия удара РФ по Киеву Фото: из открытых источников

Из-за российской атаки на утро было обесточено более 40 тысяч потребителей в Киевской области, 20 тысяч в Одесской области, 13 тысяч в Черниговской области, более 21 тысячи — на Днепропетровщине и более 8 тысяч потребителей в Харьковской области. Об этом сообщили в Минэнерго.

"Во всех пострадавших регионах продолжаются работы по ликвидации последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

По информации Укрэнерго, в результате нынешней и предыдущих массированных ракетно-дроновых атак в Киеве, а также в Харьковской, Полтавской и Сумской областях утром применялись аварийные обесточения.

"В дальнейшем ограничения во всех указанных регионах будут заменены на увеличенный по сравнению с предыдущим прогнозом объем применения графиков почасовых отключений. В остальных областях будут действовать ГПО объемом от 0,5 до 2,5 очередей. Также во всех регионах действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме", — сообщили в Укрэнерго.

Энергетики также предупредили о необходимости экономного потребления электроэнергии. Советуют ограничивать использование мощных электроприборов.

"По возможности перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 22:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", — добавили в Укрэнерго.

Как сообщал портал "Комментарии", российские захватчики ночью и утром 25 ноября применили против Украины 22 ракеты разных типов, в том числе аэробалистические. Выпустили также более 460 дронов, из которых большинство – российско-иранские "Шахеды". Основное направление российского удара ночью – Киев и область. Есть также разрушение в Одесской области. Там РФ ударила по портам, продовольствию и инфраструктуре.

Захватчики также нанесли удары по Днепропетровщине, Харьковщине, Черниговщине и Черкасщине. Главные цели российских окупантов — энергетика и все, что обеспечивает жизнь.