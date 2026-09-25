РФ тероризує Україну реактивними дронами: який вихід у ЗСУ

У війні проти України Росія продовжує робити ставку на реактивні дрони, розуміючи, що ЗСУ все ще не можуть ефективно протистояти їм. Так, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) з'ясували, що Російська Федерація розширює виробництво ключових композитних матеріалів, які використовують у ударних безпілотниках типу "Герань". Крім того, ворог будує підземні споруди у спеціальній економічній зоні "Алабуга", щоб захистити виробництво БПЛу від ударів ЗСУ. Чи дістане Україна туди балістикою? Чи є хоча б якась уразливість у цих дронів? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Росіяни "закопалися" під землю

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив в ефірі Radio NV, що росіяни ховають під землею своє виробництво дронів, і коли у нас з'явиться балістична зброя, вона зможе зашкодити лише наземним спорудам.

Говорячи про виробництво дронів супротивником, експерт зазначив, що ми не можемо цьому перешкодити.

"42 тисячі квадратних метрів підземних споруд під "Алабугою" – це точно не для того, щоб проводити ярмарки чи хокейні змагання. Це для виробництва дронів", – заявив експерт.

Ступак зазначив, що Україна анонсувала появу власної балістики, тож росіяни зрозуміли, що "потрібно йти під землю".

"Вони "закопалися" під землю, і коли у нас з'явиться балістика, вона зможе знищити лише наземні споруди. Пошкодити. А ось підземні — що з ними тоді робити?", — наголосив він.

На питання про здатність американських балістичних ракет пробиватися під землю Ступак пояснив, що йдеться про спеціальне озброєння.

"Їх використали проти Ірану, проти підземних сховищ, місць виробництва балістичної зброї, дронів. Але, незважаючи на всі бомбардування, іранська ядерна програма залишається активною", – сказав експерт.

Водночас він назвав "світло наприкінці тунелю" для України – це протидія реактивним дронам. Так, минулого тижня Департамент військової контррозвідки СБУ прозвітував про вже виготовлені кошти. Крім того, у розробці є ще кілька варіантів.

Російські "шахеди" можуть лише короткочасно розганятися до 500-600 км/год.

Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко в ефірі "Київ24" заявив, що російські війська почали застосовувати безпілотники, які можуть швидко розганятися до 500-600 км/год для подолання систем протиповітряної оборони.

За словами військового експерта, ворог використовує максимальне прискорення лише на окремих ділянках маршруту безпосередньо у зонах виявлення та поразки. Однак через колосальну витрату пального БПЛА не здатні тривалий час утримувати такий темп і змушені знову знижувати швидкість.

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