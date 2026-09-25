РФ терроризирует Украину реактивными дронами: есть ли противоядие у ВСУ

В войне против Украины Россия продолжает делать ставку на реактивные дроны, понимая, что ВСУ все еще не могут эффективно им противостоять. Так аналитики Института изучения войны (ISW) выяснили, что Российская Федерация расширяет производство ключевых композитных материалов, которые используют в ударных беспилотниках типа "Герань". Кроме того, враг строит подземные сооружения в специальной экономической зоне "Алабуга", чтобы защитить производство БПЛа от ударов ВСУ. Достанет ли Украина туда баллистикой? Есть ли хотя бы какая-то уязвимость в этих дронов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Россияне "закопались" под землю

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил в эфире Radio NV, что россияне прячут под землей свое производство дронов, и когда у нас появится баллистическое оружие, оно сможет повредить только наземные сооружения.

Говоря о производстве дронов противником, эксперт отметил, что мы не можем этому помешать.

"42 тысячи квадратных метров подземных сооружений под "Алабугой" – это точно не для того, чтобы проводить ярмарки или хоккейные соревнования. Это для производства дронов", – заявил эксперт.

Ступак отметил, что Украина анонсировала появление собственной баллистики, поэтому россияне поняли, что "нужно уходить под землю".

"Они "закопались" под землю, и когда у нас появится баллистика, она сможет уничтожить только наземные сооружения. Повредить. А вот подземные – что с ними тогда делать?", – подчеркнул он.

На вопрос о способности американских баллистических ракет пробиваться под землю Ступак пояснил, что речь идет о специальном вооружении.

"Их использовали против Ирана, против подземных хранилищ, мест производства баллистического оружия, дронов. Но, несмотря на все бомбардировки, иранская ядерная программа остается активной", – сказал эксперт.

В то же время он назвал "свет в конце туннеля" для Украины – это противодействие реактивным дронам. Так, на прошлой неделе Департамент военной контрразведки СБУ отчитался об уже изготовленных средствах. Кроме того, в разработке еще есть несколько вариантов.

Российские "шахеды" могут лишь кратковременно разгоняться до 500-600 км/ч

Капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире "Киев24" заявил, что российские войска начали применять беспилотники, которые могут кратковременно разгоняться до 500-600 км/ч для преодоления систем противовоздушной обороны.

По словам военного эксперта, враг использует максимальное ускорение только на отдельных участках маршрута непосредственно в зонах обнаружения и поражения. Однако из-за колоссального расхода горючего БпЛА не способны длительное время удерживать такой темп и вынуждены снова снижать скорость.

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