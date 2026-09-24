Зеленский назвал место возможной встречи с Трампом и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности проведения трехсторонней встречи с участием Украины, США и России во время саммита "Группы двадцати" в Майами в декабре. По его словам, такой формат может стать площадкой для переговоров, способных привести к конкретному результату. Об этом Зеленский рассказал журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Речь идет о саммите G20, который запланирован на 12 декабря. Зеленский назвал предложенный американской стороной формат одной из наиболее перспективных возможностей для прямого диалога.

"Я считаю, что это реальная возможность для проведения трехсторонней встречи с реальным результатом", — заявил украинский президент.

По словам Зеленского, дополнительным фактором может стать участие других влиятельных государств. Он отметил, что присутствие президента США Дональда Трампа, европейских стран, Китая, Индии и государств Ближнего Востока способно создать условия для более широкого международного диалога.

Украина, подчеркнул Зеленский, готова поддержать такой формат, если стороны смогут договориться о его проведении.

При этом сама идея встречи пока остается на уровне возможного сценария. Ранее Зеленский уже заявлял о готовности встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Майами. Однако в Кремле такую возможность отвергли. Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает подобную встречу невозможной и вновь указал на российскую позицию относительно места переговоров.

Таким образом, декабрьский саммит G20 может стать одной из площадок для обсуждения дальнейших дипломатических контактов. Однако для реализации трехстороннего формата потребуется согласие всех участников.

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