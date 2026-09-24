Зеленський назвав місце можливої зустрічі з Трампом та Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість проведення тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії під час саміту "Групи двадцяти" у Майамі у грудні. За його словами, такий формат може стати майданчиком для переговорів, які можуть призвести до конкретного результату. Про це Зеленський розповів журналістам на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про саміт G20, який заплановано на 12 грудня. Зеленський назвав запропонований американською стороною формат однієї з найперспективніших можливостей для прямого діалогу.

"Я вважаю, що це реальна можливість для проведення тристоронньої зустрічі з реальним результатом", — заявив український президент.

За словами Зеленського, додатковим чинником може бути участь інших впливових держав. Він зазначив, що присутність президента США Дональда Трампа, європейських країн, Китаю, Індії та держав Близького Сходу здатна створити умови для ширшого міжнародного діалогу.

Україна, наголосив Зеленський, готова підтримати такий формат, якщо сторони матимуть змогу домовитися про його проведення.

При цьому сама ідея зустрічі поки що залишається на рівні можливого сценарію. Раніше Зеленський вже заявляв про готовність зустрітися із Володимиром Путіним на полях саміту G20 у Майамі. Однак у Кремлі таку можливість відкинули. Представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва вважає подібну зустріч неможливою і знову вказав на російську позицію щодо місця переговорів.

Таким чином, грудневий саміт G20 може стати одним із майданчиків для обговорення подальших дипломатичних контактів. Однак для реалізації тристороннього формату буде потрібна згода всіх учасників.

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