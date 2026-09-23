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Зеленский назвал три больших города, которые хочет захватить Путин

Владимир Зеленский заявил в ООН, что Путин хочет захватить Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города.

23 сентября 2026, 22:30
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское руководство не отказалось от планов захвата украинских территорий. По его словам, российский диктатор Владимир Путин намерен захватить Одессу, Харьков и Днепр. Об этом глава государства сказал, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Зеленский назвал три больших города, которые хочет захватить Путин

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, Путин стремится расширить контроль над украинскими территориями и не собирается останавливаться. Президент Украины связал эти планы с более широкой угрозой для международной безопасности.

"Путин – пациент номер ноль, он хочет захватить Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города: его нужно остановить", – заявил президент.

Зеленский призвал международное сообщество объединить усилия по противодействию России. По его словам, продолжение войны создает угрозу не только Украине, но и международной безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что "генерал Мороз" будет воевать против РФ в случае ударов по энергетике. Зеленский использовал исторический образ "генерала Мороза" – сильных морозов и сложных погодных условий, которые в разные периоды становились важным фактором во время военных кампаний на территории России. По словам президента Украины, в этот раз погодный фактор может сыграть уже не в пользу России.

Также "Комментарии" писали, что у Путина дали ответ, согласятся ли остановить войну во время мирных переговоров. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет делать паузы в войне против Украины во время переговоров о возможном окончании войны.



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