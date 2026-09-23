Зеленский назвал три больших города, которые хочет захватить Путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское руководство не отказалось от планов захвата украинских территорий. По его словам, российский диктатор Владимир Путин намерен захватить Одессу, Харьков и Днепр. Об этом глава государства сказал, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, Путин стремится расширить контроль над украинскими территориями и не собирается останавливаться. Президент Украины связал эти планы с более широкой угрозой для международной безопасности.

"Путин – пациент номер ноль, он хочет захватить Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города: его нужно остановить", – заявил президент.

Зеленский призвал международное сообщество объединить усилия по противодействию России. По его словам, продолжение войны создает угрозу не только Украине, но и международной безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что "генерал Мороз" будет воевать против РФ в случае ударов по энергетике. Зеленский использовал исторический образ "генерала Мороза" – сильных морозов и сложных погодных условий, которые в разные периоды становились важным фактором во время военных кампаний на территории России. По словам президента Украины, в этот раз погодный фактор может сыграть уже не в пользу России.

Также "Комментарии" писали, что у Путина дали ответ, согласятся ли остановить войну во время мирных переговоров. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет делать паузы в войне против Украины во время переговоров о возможном окончании войны.