logo_ukra

BTC/USD

84345

ETH/USD

2670.05

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.19

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський назвав три великі міста, які хоче захопити Путін
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський назвав три великі міста, які хоче захопити Путін

Володимир Зеленський заявив в ООН, що Путін хоче захопити Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста.

23 вересня 2026, 22:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російське керівництво не відмовилося від планів захоплення українських територій. За його словами, російський диктатор Володимир Путін планує захопити Одесу, Харків і Дніпро. Про це глава держави сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Зеленський назвав три великі міста, які хоче захопити Путін

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, Путін прагне розширити контроль над українськими територіями та не планує зупинятися. Президент України пов’язав ці плани з ширшою загрозою для міжнародної безпеки.

"Путін — пацієнт номер нуль, він хоче захопити Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста: його треба зупинити", — заявив президент.

Зеленський закликав міжнародну спільноту об’єднати зусилля для протидії Росії. За його словами, продовження війни створює загрозу не лише для України, а й для міжнародної безпеки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив, що "генерал Мороз" воюватиме проти РФ у разі ударів по енергетиці. Зеленський використав історичний образ "генерала Мороза" — сильних морозів і складних погодних умов, які в різні періоди ставали важливим фактором під час військових кампаній на території Росії. За словами президента України, цього разу погодний фактор може зіграти вже не на користь Росії.

Також "Коментарі" писали, що у Путіна дали відповідь, чи погодяться зупинити війну під час мирних переговорів. Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не робитиме паузи у війні проти України під час перемовин щодо можливого закінчення війни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини