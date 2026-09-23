Зеленський назвав три великі міста, які хоче захопити Путін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російське керівництво не відмовилося від планів захоплення українських територій. За його словами, російський диктатор Володимир Путін планує захопити Одесу, Харків і Дніпро. Про це глава держави сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, Путін прагне розширити контроль над українськими територіями та не планує зупинятися. Президент України пов’язав ці плани з ширшою загрозою для міжнародної безпеки.

"Путін — пацієнт номер нуль, він хоче захопити Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста: його треба зупинити", — заявив президент.

Зеленський закликав міжнародну спільноту об’єднати зусилля для протидії Росії. За його словами, продовження війни створює загрозу не лише для України, а й для міжнародної безпеки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив, що "генерал Мороз" воюватиме проти РФ у разі ударів по енергетиці. Зеленський використав історичний образ "генерала Мороза" — сильних морозів і складних погодних умов, які в різні періоди ставали важливим фактором під час військових кампаній на території Росії. За словами президента України, цього разу погодний фактор може зіграти вже не на користь Росії.

Також "Коментарі" писали, що у Путіна дали відповідь, чи погодяться зупинити війну під час мирних переговорів. Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не робитиме паузи у війні проти України під час перемовин щодо можливого закінчення війни.