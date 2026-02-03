РФ таки хоче наступати на Харків: у ЗСУ озвучили терміновий прогноз

Загроза для Липців на Харківщині все ще зберігається, оскільки російські війська не припиняють спроб просунутися на території регіону. Про це в ефірі КИЇВ24 розповів заступник командира роти батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ "Хартія" з позивним "Порох", коментуючи поточну обстановку на фронті.

Фото: з відкритих джерел

Військовий підкреслив, що, хоча ситуація на фронті залишається складною, вона повністю контрольована українськими силами.

"Ворог продовжує здійснювати спроби прориву наших позицій, проводить ударно-пошукові операції вздовж усієї ділянки відповідальності, проте успіху він не досягає", — зазначив "Порох".

За його словами, Росія вже другий рік намагається реалізувати операцію з захоплення Липців та подальшого наступу на Харків. Проте враховуючи витрачений час і ресурси, загроза для регіону поступово зменшується. Українські військові продовжують утримувати позиції і не дають ворогу жодного стратегічного переваги.

Ситуація в інших частинах Харківської області, зокрема у Вовчанську, залишається напруженою. Російські окупаційні сили чинять тиск як на місто, так і на його околиці. Місто значно постраждало від обстрілів і бойових дій, більшість інфраструктури зруйнована, що створює додаткові труднощі для мешканців і оборонців.

Водночас Сили оборони успішно контролюють ключові населені пункти в регіоні, зокрема Куп’янськ-Вузловий, утримуючи стратегічні рубежі та перешкоджаючи подальшому наступу ворога. Завдяки злагодженим діям українських військових, загроза прориву російських сил на Харківському напрямку залишається під контролем.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 3 лютого російські війська здійснили масовану атаку на Одеський регіон, застосувавши ракети та безпілотні літальні апарати. За повідомленнями місцевих джерел, удари були спрямовані на енергетичну та цивільну інфраструктуру на півдні області. В Одесі з другої ночі лунали вибухи, а повітряна тривога тривала до ранку. Дрони атакували групами, заходячи з боку Чорного моря, і зафіксовані в різних районах міста та області.