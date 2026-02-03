Тисячі людей у холоді і без світла: пекельні наслідки атаки РФ по Одещині

У ніч на 3 лютого російські війська здійснили масовану атаку на Одеський регіон, застосувавши ракети та безпілотні літальні апарати. За повідомленнями місцевих джерел, удари були спрямовані на енергетичну та цивільну інфраструктуру на півдні області. В Одесі з другої ночі лунали вибухи, а повітряна тривога тривала до ранку. Дрони атакували групами, заходячи з боку Чорного моря, і зафіксовані в різних районах міста та області.

Фото: з відкритих джерел

За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, ворог здійснив цілеспрямовану ракетно-дронову атаку. Унаслідок ударів понад 50 тисяч жителів залишилися без електропостачання, проте енергетики вже працюють над відновленням. Пошкоджено три житлові будинки, складські та адміністративні приміщення, а також кілька легкових автомобілів. На щастя, жертв і постраждалих немає. Критична інфраструктура працює на резервних джерелах енергії.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури зазначила, що обстріли були цілеспрямовані по житловому сектору та об’єктах енергетики. Пошкоджено фасади будинків, скління, чотири автомобілі, один з яких повністю згорів. Відкрито розслідування за фактом воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Одночасно в ніч на 3 лютого РФ завдала ракетного удару по Києву. У столиці постраждали кілька районів: Дарницький та Дніпровський райони залишилися без тепла, загалом 1170 багатоповерхівок відключені від опалення. Через атаки постраждали троє людей. В Дніпровському районі постраждала 5-поверхівка та дитячий заклад, у Дарницькому – багатоповерхівка та складська будівля. В Печерському районі пошкоджено АЗС, припарковані авто та лінію електропередач.

