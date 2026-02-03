Тысячи людей в холоде и без света: адские последствия атаки РФ по Одесской области

В ночь на 3 февраля российские войска совершили массированную атаку на Одесский регион, применив ракеты и беспилотные летательные аппараты. По сообщениям местных источников, удары были направлены на энергетическую и гражданскую инфраструктуру на юге области. В Одессе со второй ночи раздавались взрывы, а воздушная тревога продолжалась до утра. Дроны атаковали группами, заходя со стороны Черного моря, и зафиксированы в разных районах города и области.

Фото: из открытых источников

По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, враг совершил целенаправленную ракетно-дроновую атаку. В результате ударов более 50 тысяч жителей остались без электроснабжения, однако энергетики уже работают над восстановлением. Повреждены три жилых дома, складские и административные помещения, а также несколько легковых автомобилей. К счастью, жертв и пострадавших нет. Критическая инфраструктура работает на резервных источниках энергии.

Прессслужба Одесской областной прокуратуры отметила, что обстрелы были целенаправленны по жилищному сектору и объектам энергетики. Повреждены фасады домов, остекление, четыре автомобиля, один из которых полностью сгорел. Открыто расследование по факту военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Одновременно в ночь на 3 февраля РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В столице пострадали несколько районов: Дарницкий и Днепровский районы остались без тепла, всего 1170 многоэтажек отключены от отопления. Из-за атак пострадали три человека. В Днепровском районе пострадала 5-этажка и детское заведение, в Дарницком – многоэтажка и складское здание. В Печерском районе повреждены АЗС, припаркованы авто и линия электропередач.

Как уже писали "Комментарии", сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил поддержку решению Индии отказаться от закупки российской нефти, отметив, что такой шаг усиливает экономическое давление на Москву и уменьшает финансовые ресурсы, которые Кремль использует для продолжения войны в Украине. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в социальных сетях.