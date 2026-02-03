РФ таки хочет наступать на Харьков: в ВСУ озвучили срочный прогноз

Угроза для Липцев в Харьковской области все еще сохраняется, поскольку российские войска не прекращают попыток продвинуться на территории региона. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал заместитель командира роты батальона оперативного назначения 13-й бригады НГУ "Хартия" с позывным "Порохом", комментируя текущую обстановку на фронте.

Фото: из открытых источников

Военный подчеркнул, что, хотя ситуация на фронте остается сложной, она полностью контролируется украинскими силами.

"Враг продолжает предпринимать попытки прорыва наших позиций, проводит ударно-поисковые операции вдоль всего участка ответственности, однако успеха он не достигает", — отметил "Порох".

По его словам, Россия уже второй год пытается реализовать операцию по захвату Липцев и дальнейшему наступлению на Харьков. Однако, учитывая затраченное время и ресурсы, угроза для региона постепенно уменьшается. Украинские военные продолжают удерживать позиции и не дают врагу никакого стратегического преимущества.

Ситуация в других частях Харьковской области, в частности, в Волчанске, остается напряженной. Российские оккупационные силы оказывают давление как на город, так и на его окрестности. Город значительно пострадал от обстрелов и боевых действий, большинство инфраструктуры разрушены, что создает дополнительные трудности для жителей и защитников.

В то же время Силы обороны успешно контролируют ключевые населенные пункты в регионе, в частности, Купянск-Узловой, удерживая стратегические рубежи и препятствуя дальнейшему наступлению врага. Благодаря слаженным действиям украинских военных угроза прорыва российских сил на Харьковском направлении остается под контролем.

