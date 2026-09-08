РФ стверджує, що окупувала Святогірськ: реакція Зеленського

Кремль напередодні виборів до Держдуми намагається переконати власне населення, що нової хвилі мобілізації не буде. Водночас Москва нарощує повітряні атаки по Україні, демонструючи росіянам картину нібито військової сили. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, Кремлю зараз важливо не провокувати додаткове невдоволення всередині країни. Саме тому російська влада публічно заперечуватиме підготовку мобілізаційних заходів до завершення виборчого процесу.

"Росія буде зараз комунікувати, що ніякої мобілізації немає", — зазначив Володимир Зеленський.

Водночас після виборів ситуація може змінитися. Українська сторона очікує, що Москва може спробувати залучити до армії щонайменше 300 тисяч нових військових. Зеленський наголосив, що необхідна інфраструктура для мобілізації в РФ уже підготовлена, хоча остаточно невідомо, чи буде призов відкритим, чи його спробують провести приховано.

Президент також пояснив посилення російських ударів по Україні. На його думку, Кремль не отримує бажаних результатів безпосередньо на полі бою, тому намагається компенсувати це масованими атаками з повітря.

Окремо Зеленський звинуватив Москву у створенні викривленої картини війни. Зокрема, він нагадав про російські заяви щодо нібито захоплення Святогірська, які були спростовані українськими військовими. Так само неправдивими президент назвав заяви РФ про нібито близькість російських військ до Сум.

За прогнозом Зеленського, до завершення вересневих "виборів" Кремль продовжить демонструвати населенню зовнішню впевненість. А вже після голосування може початися новий етап – зі зміною риторики та можливим масштабним поповненням російської армії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський розкрив план Кремля на війну відразу після виборів 20 вересня.



