РФ утверждает, что оккупировала Святогорск: реакция Зеленского

Кремль накануне выборов в Госдуму пытается убедить собственное население, что новой волны мобилизации не будет. В то же время Москва наращивает воздушные атаки по Украине, демонстрируя россиянам картину якобы военной силы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, Кремлю сейчас важно не провоцировать дополнительное недовольство внутри страны. Именно поэтому российские власти будут публично отрицать подготовку мобилизационных мер к завершению избирательного процесса.

"Россия будет сейчас коммуникировать, что никакой мобилизации нет", — отметил Владимир Зеленский.

В то же время, после выборов ситуация может измениться. Украинская сторона ожидает, что Москва может попытаться привлечь в армию не менее 300 тысяч новых военных. Зеленский подчеркнул, что необходимая инфраструктура для мобилизации в РФ уже подготовлена, хотя окончательно неизвестно, будет ли призыв открытым или попытаются провести скрыто.

Президент также объяснил ужесточение российских ударов по Украине. По его мнению, Кремль не получает желаемых результатов прямо на поле боя, поэтому пытается компенсировать это массированными атаками с воздуха.

Отдельно Зеленский обвинил Москву в создании искаженной картины войны. В частности, он напомнил о российских заявлениях о якобы захвате Святогорска, которые были опровергнуты украинскими военными. Так же ложными президент назвал заявления РФ о якобы близости российских войск к Сумам.

По прогнозу Зеленского, до завершения сентябрьских выборов Кремль продолжит демонстрировать населению внешнюю уверенность. А после голосования может начаться новый этап – с изменением риторики и возможным масштабным пополнением российской армии.

Также издание "Комментарии" сообщало — Зеленский раскрыл план Кремля на войну сразу после выборов 20 сентября.



