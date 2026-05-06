РФ стрімко втрачає свою ППО, але є несподіваний нюанс: розкрито проблему України
РФ стрімко втрачає свою ППО, але є несподіваний нюанс: розкрито проблему України

У Росії починає відчуватися нестача зенітних ракет для власних систем ППО

6 травня 2026, 13:45
Клименко Елена

Російські системи протиповітряної оборони залишаються значною загрозою, хоча у ворога спостерігається дефіцит боєприпасів для їхніх зенітних комплексів. Про це розповів військовий експерт Іван Киричевський, який служить у 413-му полку СБС "Рейд" та спеціалізується на озброєнні, під час ефіру Radio NV.

За словами Киричевського, на території Росії налічується близько тисячі різних пускових установок ЗРК, серед яких до 700 систем С-300 та С-400, а також по приблизно сотні установок ТОР, БУК і "Панцир". Це дозволяє російській армії утримувати значний рівень протиповітряного захисту, що ускладнює роботу українських авіаційних та ракетних підрозділів. 

Водночас експерт підкреслив, що дефіцит зенітних ракет починає позначатися на боєздатності систем ППО Росії. Це означає, що хоча комплекси й залишаються на позиціях, ефективність їхнього використання обмежена через нестачу боєприпасів. За словами Киричевського, подібна ситуація спостерігалася під час ударів українських Сил оборони по заводу в Чебоксарах із застосуванням ракет "Фламінго". Мета таких атак, включно з використанням дронів, полягає у підвищенні ймовірності досягнення цілі хоча б частиною запущених снарядів.

"Не можна сказати, що в росіян там "прохідний двір. Але якщо взяти до уваги їхній дефіцит ракет, можна оцінити перспективи. Ідеально було б, якби ми мали хоча б чверть від того озброєння, яке є у РФ. Тоді питання контролю неба над Україною могло б вирішитися практично автоматично", — зазначив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія застосовує гіперзвукові ракети "Кинджал" проти України доволі рідко, і однією з причин є зниження їхньої ефективності, зокрема через здатність української сторони протидіяти таким ударам. Про це в ефірі Radio NV розповів військовий оглядач Денис Попович.



