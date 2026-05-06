Чому росіяни рідко застосовують "Кинджали" для атак по Україні: розкрито несподівану причину

Росія застосовує гіперзвукові ракети "Кинджал" проти України доволі рідко, і однією з причин є зниження їхньої ефективності, зокрема через здатність української сторони протидіяти таким ударам. Про це в ефірі Radio NV розповів військовий оглядач Денис Попович.

Коментуючи ситуацію із запасами російських ракет, експерт звернув увагу на те, що їхній обсяг у квітні залишається приблизно на рівні грудня 2025 року. За його словами, це пояснюється тим, що Росія змушена зберігати так званий недоторканний запас, а також тим, що частина ракет, виготовлених раніше, може втрачати свої характеристики та працювати менш ефективно.

Попович також зазначив, що одним із факторів обмеженого використання ракет є недостатня кількість платформ для одночасного запуску великої кількості озброєння. Крім того, частина арсеналу постійно резервується, що не дозволяє використовувати його повністю у бойових умовах. Важливим аспектом залишається і невизначеність щодо стану зберігання ракет та часу їхнього виробництва.

Окремо експерт підкреслив проблему якості комплектуючих, яка виникає попри спроби Росії обходити міжнародні санкції. Це також впливає на загальну надійність озброєння. За його словами, раніше з’являлася інформація про те, що українські системи протидії здатні відхиляти ракети "Кинджал" від заданої траєкторії, що суттєво знижує їхню ефективність.

"Бачимо, що попри значні запаси цих ракет, “Кинджали” вони використовують дуже рідко", — наголосив Попович.

