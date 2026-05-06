logo_ukra

BTC/USD

82293

ETH/USD

2411.26

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.4

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Чому росіяни рідко застосовують "Кинджали" для атак по Україні: розкрито несподівану причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому росіяни рідко застосовують "Кинджали" для атак по Україні: розкрито несподівану причину

За словами Поповича, Україна опанувала методи, що дозволяють збивати ці ракети з траєкторії

6 травня 2026, 13:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Росія застосовує гіперзвукові ракети "Кинджал" проти України доволі рідко, і однією з причин є зниження їхньої ефективності, зокрема через здатність української сторони протидіяти таким ударам. Про це в ефірі Radio NV розповів військовий оглядач Денис Попович.

Чому росіяни рідко застосовують "Кинджали" для атак по Україні: розкрито несподівану причину

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи ситуацію із запасами російських ракет, експерт звернув увагу на те, що їхній обсяг у квітні залишається приблизно на рівні грудня 2025 року. За його словами, це пояснюється тим, що Росія змушена зберігати так званий недоторканний запас, а також тим, що частина ракет, виготовлених раніше, може втрачати свої характеристики та працювати менш ефективно.

Попович також зазначив, що одним із факторів обмеженого використання ракет є недостатня кількість платформ для одночасного запуску великої кількості озброєння. Крім того, частина арсеналу постійно резервується, що не дозволяє використовувати його повністю у бойових умовах. Важливим аспектом залишається і невизначеність щодо стану зберігання ракет та часу їхнього виробництва.

Окремо експерт підкреслив проблему якості комплектуючих, яка виникає попри спроби Росії обходити міжнародні санкції. Це також впливає на загальну надійність озброєння. За його словами, раніше з’являлася інформація про те, що українські системи протидії здатні відхиляти ракети "Кинджал" від заданої траєкторії, що суттєво знижує їхню ефективність.

"Бачимо, що попри значні запаси цих ракет, “Кинджали” вони використовують дуже рідко", — наголосив Попович. 

"Коментарі" вже писали, що Норвегія заявила про підтримку української ініціативи щодо негайного припинення бойових дій, яка стала відповіддю на одностороннє оголошення Росією так званого "перемир’я" на 8–9 травня. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини