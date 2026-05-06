"Нема чого чекати": у Норвегії несподівано прокоментували ідею Зеленського про перемир'я

Норвегія заявила про підтримку української ініціативи щодо негайного припинення бойових дій, яка стала відповіддю на одностороннє оголошення Росією так званого "перемир’я" на 8–9 травня.

Відповідна позиція була оприлюднена Міністерством закордонних справ Норвегії у соцмережі X. В Осло наголосили, що погоджуються із закликом Києва до негайного припинення вогню, починаючи вже з ночі середи, не очікуючи символічних дат, оголошених Росією.

У заяві норвезького зовнішньополітичного відомства підкреслюється, що не існує жодних підстав для відтермінування миру. "Немає чого чекати до 8 травня. Росія може в будь-який момент зупинити цю війну, припинивши атаки на Україну та українських цивільних", – йдеться у зверненні.

Паралельно аналогічні заклики лунають і з боку інших європейських партнерів. Зокрема, глава МЗС Німеччини також звернувся до Москви із закликом прийняти пропозицію України щодо припинення вогню та не затягувати бойові дії.

На цьому тлі ситуація на фронті залишається напруженою. У Повітряних силах України вранці 6 травня повідомили, що російська армія вже з перших годин доби розпочала чергову хвилю повітряних атак, використовуючи різні типи озброєння.

Водночас у міжнародному політичному контексті тривають дискусії щодо можливих дипломатичних контактів. Очікується, що 9 травня у Москві перебуватиме прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який планує зустріч із російським керівництвом, однак не братиме участі у військовому параді до Дня перемоги.

