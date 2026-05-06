"Нечего ждать": в Норвегии неожиданно прокомментировали идею Зеленского о перемирии

Норвегия заявила о поддержке украинской инициативы по немедленному прекращению боевых действий, которая стала ответом на одностороннее объявление Россией так называемого "перемирия" на 8–9 мая.

Соответствующая позиция была обнародована Министерством иностранных дел Норвегии в соцсети X. В Осло подчеркнули, что согласны с призывом Киева к немедленному прекращению огня, начиная уже с ночи среды, не ожидая символических дат, объявленных Россией.

В заявлении норвежского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что нет никаких оснований для отсрочки мира. "Нечего ждать до 8 мая. Россия может в любой момент остановить эту войну, прекратив атаки на Украину и украинских гражданских", – говорится в обращении.

Параллельно аналогичные призывы раздаются и со стороны других европейских партнеров. В частности, глава МИД Германии также обратился в Москву с призывом принять предложение Украины о прекращении огня и не затягивать боевые действия.

На этом фоне ситуация на фронте остается напряженной. В воздушных силах Украины утром 6 мая сообщили, что российская армия уже с первых часов суток начала очередную волну воздушных атак, используя разные типы вооружения.

В то же время в международном политическом контексте продолжаются дискуссии о возможных дипломатических контактах. Ожидается, что 9 мая в Москве будет находиться премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который планирует встречу с российским руководством, однако не будет участвовать в военном параде ко Дню победы.

