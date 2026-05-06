Росіяни у паніці закладають міни: оглядач заінтригував сценарієм наступу ЗСУ

Російські окупаційні сили в Криму проявляють сильні побоювання щодо можливої висадки українського десанту, тому активно зміцнюють оборонні позиції та мінують узбережжя. Про це в ефірі Radio NV повідомив військовий експерт Денис Попович, коментуючи недавні удари Сил оборони України по важливих об’єктах російських військ у тимчасово окупованому Криму.

Серед уражених цілей – протичовновий літак-амфібія Бе-12 "Чайка", три десантно-штурмові катери та судно забезпечення.

Попович зазначив, що російські війська усвідомлюють ризик десанту, але поки неясно, в якому форматі він може відбутися.

"Вони бачать, що по їхніх об’єктах ведеться робота як з повітря, так і на землі. Тому передбачають таку можливість і намагаються підготувати узбережжя – мінують його та укріплюють", – пояснив експерт.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, минулого місяця українські спеціальні підрозділи "Примари" провели ефективну операцію, у результаті якої були виведені з ладу ключові елементи десантних та морських сил РФ. Зокрема, під час операції пошкоджено три десантно-штурмові катери проєкту 05060, судно забезпечення, ангар для зберігання катерів та амфібійний літак Бе-12.

Попович підкреслив, що такі удари не лише демонструють здатність українських сил діяти в глибокому тилу противника, але й посилюють страх росіян перед потенційною висадкою десанту. Мінування узбережжя та укріплення оборони є прямим доказом того, що Москва серйозно сприймає загрозу для своєї військової інфраструктури на півострові.

