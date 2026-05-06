Россияне в панике закладывают мины: обозреватель заинтриговал сценарием наступления ВСУ

Российские оккупационные силы в Крыму проявляют сильные опасения по поводу возможной высадки украинского десанта, поэтому активно укрепляют оборонные позиции и минуют побережье. Об этом в эфире Radio NV сообщил военный эксперт Денис Попович, комментируя недавние удары Сил обороны Украины по важным объектам российских войск во временно оккупированном Крыму.

Среди пораженных целей – противолодочный самолет-амфибия Бе-12 "Чайка", три десантно-штурмовых катера и судно обеспечения.

Попович отметил, что российские войска осознают риск десанта, но пока неясно, в каком формате он может состояться.

"Они видят, что по их объектам ведется работа как по воздуху, так и на земле. Поэтому предусматривают такую возможность и пытаются подготовить побережье — минуют его и укрепляют", — пояснил эксперт.

По данным Главного управления разведки Минобороны, в прошлом месяце украинские специальные подразделения "Призраки" провели эффективную операцию, в результате которой были выведены из строя ключевые элементы десантных и морских сил РФ. В частности, во время операции повреждены три десантно-штурмовых катера проекта 05060, судно обеспечения, ангар для хранения катеров и амфибийный самолет Бе-12.

Попович подчеркнул, что такие удары не только демонстрируют способность украинских сил действовать в глубоком тылу противника, но и усугубляют страх россиян перед потенциальной высадкой десанта. Минирование побережья и укрепление обороны является прямым доказательством того, что Москва серьезно воспринимает угрозу своей военной инфраструктуры на полуострове.

