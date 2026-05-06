Почему россияне редко применяют "Кинжалы" для атак по Украине: раскрыта неожиданная причина

Россия применяет гиперзвуковые ракеты "Кинжал" против Украины довольно редко, и одной из причин является снижение их эффективности, в частности, из-за способности украинской стороны противодействовать таким ударам. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Комментируя ситуацию с запасами российских ракет, эксперт обратил внимание, что их объем в апреле остается примерно на уровне декабря 2025 года. По его словам, это объясняется тем, что Россия вынуждена хранить так называемый неприкосновенный запас, а также тем, что часть ранее изготовленных ракет может терять свои характеристики и работать менее эффективно.

Попович также отметил, что одним из факторов ограниченного использования ракет является недостаточное количество платформ для одновременного запуска большого количества вооружений. Кроме того, часть арсенала постоянно резервируется, что не разрешает использовать его полностью в боевых условиях. Важным аспектом остается и неопределенность состояния хранения ракет и времени их производства.

Отдельно эксперт подчеркнул проблему качества комплектующих, которая возникает, несмотря на попытки России обходить международные санкции. Это также оказывает влияние на общую надежность вооружения. По его словам, ранее появлялась информация о том, что украинские системы противодействия способны отклонять ракеты "Кинжал" от заданной траектории, что существенно снижает их эффективность.

"Видим, что, несмотря на значительные запасы этих ракет, Кинжалы они используют очень редко", — подчеркнул Попович.

