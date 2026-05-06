logo

BTC/USD

82293

ETH/USD

2411.26

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.4

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ стремительно теряет свою ПВО, но есть неожиданный нюанс: раскрыта проблема Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ стремительно теряет свою ПВО, но есть неожиданный нюанс: раскрыта проблема Украины

В России начинает ощущаться нехватка зенитных ракет для собственных систем ПВО

6 мая 2026, 13:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российские системы противовоздушной обороны остаются значительной угрозой, хотя у врага наблюдается дефицит боеприпасов для их зенитных комплексов. Об этом рассказал военный эксперт Иван Киричевски, который служит в 413-м полку СБС "Рейд" и специализируется на вооружении во время эфира Radio NV.

РФ стремительно теряет свою ПВО, но есть неожиданный нюанс: раскрыта проблема Украины

Фото: из открытых источников

По словам Киричевского, на территории России насчитывается около тысячи различных пусковых установок ЗРК, среди которых до 700 систем С-300 и С-400, а также примерно сотни установок ТОР, БУК и "Панцирь". Это позволяет российской армии удерживать значительный уровень противовоздушной защиты, что затрудняет работу украинских авиационных и ракетных подразделений.

В то же время эксперт подчеркнул, что дефицит зенитных ракет начинает сказываться на боеспособности систем ПВО России. Это означает, что хотя комплексы и остаются на позициях, эффективность их использования ограничена из-за нехватки боеприпасов. По словам Киричевского, подобная ситуация наблюдалась во время ударов украинских сил обороны по заводу в Чебоксарах с применением ракет "Фламинго". Цель таких атак, включая использование дронов, состоит в повышении вероятности достижения цели хотя бы частью запущенных снарядов.

"Нельзя сказать, что у россиян там "проходной двор. Но если учесть их дефицит ракет, то можно оценить перспективы. Идеально было бы, если бы у нас была хотя бы четверть от того вооружения, которое есть в РФ. Тогда вопрос контроля неба над Украиной мог бы решиться практически автоматически", – отметил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия применяет гиперзвуковые ракеты "Кинжал" против Украины довольно редко, и одной из причин является снижение их эффективности, в частности, из-за способности украинской стороны противодействовать таким ударам. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости