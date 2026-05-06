РФ стремительно теряет свою ПВО, но есть неожиданный нюанс: раскрыта проблема Украины

Российские системы противовоздушной обороны остаются значительной угрозой, хотя у врага наблюдается дефицит боеприпасов для их зенитных комплексов. Об этом рассказал военный эксперт Иван Киричевски, который служит в 413-м полку СБС "Рейд" и специализируется на вооружении во время эфира Radio NV.

По словам Киричевского, на территории России насчитывается около тысячи различных пусковых установок ЗРК, среди которых до 700 систем С-300 и С-400, а также примерно сотни установок ТОР, БУК и "Панцирь". Это позволяет российской армии удерживать значительный уровень противовоздушной защиты, что затрудняет работу украинских авиационных и ракетных подразделений.

В то же время эксперт подчеркнул, что дефицит зенитных ракет начинает сказываться на боеспособности систем ПВО России. Это означает, что хотя комплексы и остаются на позициях, эффективность их использования ограничена из-за нехватки боеприпасов. По словам Киричевского, подобная ситуация наблюдалась во время ударов украинских сил обороны по заводу в Чебоксарах с применением ракет "Фламинго". Цель таких атак, включая использование дронов, состоит в повышении вероятности достижения цели хотя бы частью запущенных снарядов.

"Нельзя сказать, что у россиян там "проходной двор. Но если учесть их дефицит ракет, то можно оценить перспективы. Идеально было бы, если бы у нас была хотя бы четверть от того вооружения, которое есть в РФ. Тогда вопрос контроля неба над Украиной мог бы решиться практически автоматически", – отметил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия применяет гиперзвуковые ракеты "Кинжал" против Украины довольно редко, и одной из причин является снижение их эффективности, в частности, из-за способности украинской стороны противодействовать таким ударам. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.