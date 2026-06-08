РФ серед дня атакувала спальний район обласного центру: багато жертв і поранених

8 червня російські окупаційні війська здійснили атаку на Запоріжжя, застосувавши ударні безпілотники. Один із дронів влучив у житлову забудову в спальному районі міста, що призвело до значних наслідків для цивільної інфраструктури та мешканців.

Фото: з відкритих джерел

Про наслідки обстрілу повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Попередньо відомо щонайменше про 15 поранених, яким оперативно надають необхідну медичну допомогу. Також підтверджено загибель двох людей.

Повітряну тривогу в Запорізькій області було оголошено о 15:54. Повітряні сили Збройних сил України попереджали про наближення групи ворожих ударних безпілотників, однак частині з них вдалося досягти цілей у межах міста. Після вибухів на місці події працювали екстрені служби, які займалися ліквідацією наслідків та допомогою постраждалим.

Інформація щодо масштабу руйнувань і точних даних про потерпілих продовжує уточнюватися, оскільки рятувальні роботи тривають.

Водночас того ж дня російські сили завдали ударів і по Одеській області. Внаслідок атак зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури, а також постраждалих серед населення. В Одесі, за словами очільника ОВА Олега Кіпера, на зупинці громадського транспорту поранення отримали троє людей, двоє з яких перебувають у важкому стані.

Окрім цього, вранці 8 червня дрони-камікадзе атакували Конотоп у Сумській області, де удари прийшлися по житлових кварталах міста. Також у Харкові внаслідок атаки безпілотників було частково зруйновано хаб "Укрпошти", про що повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Відновлення роботи об’єкта вже розпочато.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Валдайському районі Новгородської області Росії над майданчиками для стоянки вантажівок почали встановлювати захисні сітки від безпілотників. Вони з’явилися приблизно за дев’ять кілометрів від офіційної резиденції російського диктатора Володимира Путіна.